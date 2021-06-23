Bloomberg: шансы Европы избежать газового кризиса зимой зависят от России

В Брюсселе сейчас еврочиновники, наверное, чувствуют себя немного неловко: они не один год боролись за энергетическую независимость Европы от российского газа, но для того, чтобы не замерзнуть предстоящей зимой, вынуждены закупать его сейчас как никогда много, пишет Bloomberg. Дело в том, что голубого топлива в хранилищах очень мало. В европейских подземных хранилищах газа сейчас, по данным ассоциации «Газовая инфраструктура Европы» (GIE), на 25% меньше нормального уровня для этого времени года.

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Пополнить же хранилища не удается по той причине, что сжиженный газ (LNG), который так усиленно навязывал Старому Свету его союзник из-за океана под предлогом обеспечения энергетической независимости, этот самый союзник сейчас энергично поставляет в Азию, где цены на него выше за счет высокого спроса, в первую очередь, в Китае и Индии. В Европу в данный момент поступает минимальное количество LNG в этом году. Так, до конца июня ожидается прибытие лишь трех газовозов из-за океана, что, конечно же, очень мало.

Не удастся наполнить хранилища и газом из Норвегии, потому что газовая инфраструктура северного королевства сейчас на ремонте. Проблем добавляет и решение голландского правительства со временем закрыть главное газовое месторождение газа в Гронингене.

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Все это привело, во-первых, к самым высоким ценам на голубое топливо после 2008 года, а во-вторых, к тому, что «свободолюбивая» в смысле энергетики Европа сейчас зависит от российского газа еще больше, чем раньше. Москва, между тем, снижает поток газа, идущего в Европу через Украину. В результате возникает еще один забавный парадокс: для европейцев становится крайне важным проходящий по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток», против строительства второй очереди которого они так рьяно боролись несколько лет и продолжают бороться и сейчас несмотря даже на то, что в Вашингтоне, кажется, смирились с неизбежным и официально заявили, что помешать окончанию его строительства уже невозможно.

«Многое будет зависеть от «Северного потока 2»,- говорит вице-президент Wood Mackenzie Ltd. и глава отдела исследований в области газа и СПГ Массимо Ди-Одоардо.- Если «Северный поток 2» не заработает и Россия продолжит гнать через Украину меньше газа, чем раньше, то цены, вне всякого сомнения, взлетят до небес. Сомневаюсь, что нас ждут перебои с электроэнергией, но зимой могут возникнуть проблемы».

Если «Северный поток 2» начнет работать в сентябре, указывает ведущий газовый аналитик ICIS Том Марзек-Мансер, то по нему до конца года в Европу может поступить 8 млрд кубометров голубого топлива, что составляет приблизительно десятую часть годового потребления Германии.

«Все думали, что Россия увеличит поток газа через Украину,- объясняет Тревор Сикорский из консалтинговой фирмы Energy Aspects Ltd,- но этого не произошло. Частично, в том числе, и по политическим соображениям. Россия таким образом дает понять Брюсселю, что не заинтересована больше поставлять газ через Украину».

Что касается второй очереди «Северного потока», то в первых числах июня была закончена укладка первой из двух ниток и начались пусконаладочные работы.

Важное значение для судьбы «Северного потока 2» могут иметь выборы в Германии, которые пройдут в конце сентября. Серьезную конкуренцию христианским демократам на них могут составить «зеленые», которые выступают против газопровода. Правда, в последние недели партия Меркель вновь вырвалась вперед согласно опросам, но борьба 26 сентября все равно предстоит острая.

На пути запуска «Северного потока 2» также и немало технических проблем в виде множества сертификаций и разрешений.

Канцлер Меркель 15 июля отправится с рабочим визитом в США. Одной из тем на ее переговорах с Джо Байденом будет, естественно, скандальный газопровод. С учетом того, что Вашингтон несмотря на все прежние заявления о том, как он печется об энергетической безопасности Европы, похоже, не намерен перенаправлять газовозы с американским LNG, идущие сейчас в Азию, Меркель скорее всего будет настаивать на полной свободе рук в отношении «Северного потока 2», потому что в противном случае континент может замерзнуть зимой.