Курс доллара: рубль дождался сигналов

Основную торговую сессию вторника на Московской бирже рубль завершил почти на тех же позициях, что и сутками ранее. Открывшись утром на отметке в 73,08 в паре с долларом, и по 87,04 в паре с евро, к вечеру наша валюта продолжила торговаться в тех же пределах.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 73,14 руб., что всего на 0,5 коп. дороже чем при закрытии понедельника. Евро в это время стоил 87,11 – его курс повысился на 4,75 коп.

Таким образом, вчера основные резервные мировые валюты почти не менялись к рублю, так как глобальные игроки решили взять паузу, ожидая выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в подкомитете по COVID-19 Палаты представителей американского Конгресса.

В итоге, они дождались сигналов, что Федрезерв не будет отказываться от стимулирующих мер экономики, а уверенность Пауэлла в том, что инфляционный всплеск носит временный характер, наверняка вернёт интерес глобальных игроков в риску.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

А это, по мнению экспертов, положительный момент для рубля, дальнейший курс которого теперь будет формироваться под влиянием иных факторов, в том числе дорогой нефти.

Об этом, в частности, заявили аналитики банка «Санкт-Петербург». Они считают, что рубль продолжит на этой неделе попытки укрепиться ниже 73,00. Аналитики напомнили, что вчера нацвалюта пыталась отыграть негатив от новостей, которые пришли в понедельник из Вашингтона, о том, что США собираются ввести новые санкций против нашей страны.

В банке также отметили, что во вторник национальная завершила основную сессию по 73,14 руб. за доллар. При этом драйвером укрепления курса, как считают они, стал как раз рост мировых цен на «чёрное золото», а также продажа выручки от экспорта для оплаты налогов.

«Всё это позволяет нам надеется, что благодаря постепенному восстановлению аппетитов глобальных инвесторов и ослаблению санкционных угроз, до конца этой недели пара доллар-рубль продолжит попытки уйти ниже 73,00», – предположили аналитики этой кредитной организации.

Илья Голубов из УК «Промсвязь» отметил, что вчера российская валюта торговалась при боковой динамике.

Всё дело в том, что игроки заняли во вторник осторожную позицию, ожидая вечернее выступление Пауэлла в Конгрессе, объяснил эксперт.

«Буквально недавно глава Федерезерва заявил, что фактически приступил к обсуждению сокращения мер поддержки экономики, что сразу же позволило рублю существенно подорожать почти ко всем валютам, в том числе к рублю. Поэтому вчерашнее выступление руководителя американского регулятора было в центре внимания участников рынка, заставляя их взять паузу, в том числе и при покупке российского рубля», – подчеркнул Голубов

В свою очередь Дмитрий Бабин из БКС заявил, что в начале вчерашних торгов рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, который позже стал ухудшаться, вызвав некоторую просадку нацвалюты.

При этом эксперт подчеркнул, что мощное восходящее движение мировых индексов и «чёрного золота», которое наблюдалось в понедельник, вчера получило продолжение.

«Утром во вторник нефтяные котировки вновь переписали многомесячные максимумы. Позитивным фактором для рубля также стало выступление главы Федрезерва Джерома Пауэла в Палате представителей на тему реакции американского регулятора на пандемию коронавируса», – подчеркнул Бабин.

В частности, глава центробанка США отметил устойчивое улучшение состояния экономики, но оно по-прежнему противостоит коронавирусным угрозам. В этой связи Пауэлл пообещал продолжать сверхмягкую монетарную политику ФРС. Кроме того, подчеркнув растущее инфляционное давление, он повторил свою уверенность в том, что вскоре ценовая динамика нормализуется.

Давление же на курсовую динамику, как считает Бабин, оказывает некоторое ухудшение геополитической обстановки, вызванное новостями о возможности введения новых антироссийских санкций.

«Есть опасения, что дальнейшее снижение глобальных рынков может привести к ещё одной волне ослабления нашей валюты. Так, уже вчера пара доллар-рубль в моменте находилась рядом с трехнедельным максимумом – 73,35. Если в ближайшие сессии он будет обновлён, то увеличивается вероятность роста к уровню 73,75», – предположил эксперт.