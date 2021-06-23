Курс доллара: рубль продолжает укрепляться на заявлениях ФРС

Курс доллара показал негативную динамику в рамках торговой сессии в среду. Доллар США начал день на уровне 72.87 , а евро открылся на 86.90. К 17:00 доллар США упал и достиг уровня 72.39 рубля, евро при этом откатился, дойдя до отметки 86.63 рубля. Индекс доллара при этом с 90,8 пункта снизился до 90,7 пункта.

«Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику благодаря позитивному внешнему фону. В начале сессии произошла умеренная просадка, но затем рост ускорился вслед за нефтяными ценами. Нефть после негативного открытия устремилась вверх вместе с другими рынками, вновь переписав многомесячные вершины. Глобальные площадки продолжили развивать мощное восходящее движение предыдущей сессии, но после старта европейских торгов умеренно просели в рамках коррекции»,-комментирует движения рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Восстановление спроса на рисковые активы было спровоцировано вчерашними мягкими заявлениями чиновников ФРС. Они сгладили эффект от ужесточения риторики регулятора, убедив инвесторов в том, что превентивного сворачивания монетарных мер стимулирования не будет, а требующий такого шага всплеск инфляции носит временный характер и обусловлен дисбалансом спроса и предложения. Он вызван очень быстром восстановлением потребительской активности на фоне снятия ограничений, которая не успевает удовлетворяться промышленностью, пострадавшей от пандемии»,-подытоживает аналитик.

Краткосрочно, рубль в паре с долларом будет колебаться в диапазоне 72.3 — 72.9, а с евро в диапазоне 86.5 — 87.2.