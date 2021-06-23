Лучшее время для поиска работы

По данным Минтруда, число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1 млн 292 тысяч человек. Такие цифры министерство приводит в отчете к очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает «Прайм» со ссылкой на текст документа.

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Месяцем ранее, по состоянию на 12 мая, безработными в РФ были зарегистрированы около 1 млн 530 тысяч человек. Таким образом, по данным а июнь работу нашли 238 тысяч человек, 15,5% от числа безработных в мае.

«По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц», — говорится в документе. Сообщается также, что официально за период с 1 апреля 2020 года по 16 июня 2021 года были уволены 21 990 439 человек, а приняты работу 22 802 788 человек. В режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, по состоянию на 16 июня, работали 1,2% общей численности работников, заявленных в мониторинг.

Как полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, официальный уровень безработицы не может в полной мере отобразить ситуацию на российском рынке труда, поскольку есть множество отягощающих эту статистику факторов — в первую очередь, это теневой сектор, а также достаточно динамичная подвижность кадров, занятых в сфере обслуживания, производства и обустройства.

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Кстати, добавляет Жарский, требования к бизнесу в сфере услуг обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников, введенные Москвой, МО и еще несколькими регионами, также могут оказать влияние на статистику безработицы, поскольку очевидно, что не все сотрудники будут согласны с этими условиями.

Но все же ситуация с трудоустройством, если сравнивать с 2020 годом, где на II квартал пришелся жесткий локдаун из-за коронавируса, действительно начала улучшаться, признает Илья Жарский. Так, уровень общей безработицы по итогам первого квартала текущего года составил 5,4%, а общее число официально зарегистрированных безработных составило 4,1 млн. А уже в апреле число безработных снизилось до 3,9 млн человек. Также позитив есть и с выполнением цели, поставленной президентом — вернутся к показателям в сфере труда и занятости за 2019 год. По итогам 2019 года численность занятого населения составляла 71,9 млн, а сейчас в среднем по данным Росстата этот показатель находится на уровне 71,2 млн.

Безработица может упасть почти вдвое

Снижение числа зарегистрированных безработных продиктовано сразу несколькими причинами, объясняет генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. В первую очередь, это понемногу стабилизирующийся спрос: потребители и предприниматели за прошедший год адаптировались к нынешним условиям, да и государство не спешит вводить жесткие ограничения, как это было в прошлом году, обходясь полумерами, так, чтобы рынок не встал совсем. Также, вероятно, работают и правительственные программы поддержки занятости: льготные кредиты на ФОТ, например, которыми в этом году воспользуются по прогнозам Минфина 75 тыс. предпринимателей, в чьих компаниях работает порядка полутора миллионов человек. А также — программы по стимуляции найма: субсидии на трудоустройство безработных и выпускников.

Также на положительную динамику влияет сезонный спрос, продолжает эксперт. В строительстве, аграрном секторе, в сфере услуг и ЖКХ, в ресторанном и гостиничном бизнесе лето — время жаркой работы, а кадров из-за отсутствия иностранной рабочей силы не хватает. Количество выданных патентов сократилось на треть, на учете в миграционной службе иностранцев стало вдвое меньше — с 14,9 млн до 7,5 млн. В итоге вакуум рабочей силы в регионах в среднем сейчас — 30%, и пока с ввозом иностранной рабочей силы вопрос так и не решен, рабочие места частично заполнят наши соотечественники.

Ну и конечно нельзя сбрасывать со счетов самозанятость, указывает Анастасия Ускова. Сейчас в стране уже свыше 2,5 млн. самозанятых, к концу года при текущих темпах регистрации нового налогового статуса их будет на миллион больше. Способствовать этому будет в том числе распространение так называемой «платформенной» занятости, когда исполнители — самозанятые сотрудничают с платформами-агрегаторами для поиска клиентов: это такси, сервисы доставки, витрины частных услуг и тому подобное. Самозанятость там — самая простая и выгодная форма сотрудничества, а спрос на услуги растет год от года. Быть официально самозанятым и числиться безработным по закону нельзя. Так что и с этой стороны будут добавлять позитива в статистику.

Суммируя сказанное выше, эксперт отмечает, что рынок труда сейчас действительно начинает понемногу оправляться. Можно ожидать, говорит Анастасия Ускова, что до конца сезона цифры будут продолжать снижаться, после чего, с окончанием сезонных работ, возможен новый всплеск. И до конца года, считает она, вполне реально добиться показателей доковидного периода, когда официально безработных в стране было около 700 тыс. человек.