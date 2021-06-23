Тема военного конфликта с Европой вновь в повестке дня

Региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса, киберпреступников и международных террористов должны объединить международное сообщество, заявил в среду президент Владимир Путин.

«От их решения, от результативного поиска эффективных совместных ответов на общие вызовы зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации», - обратился он к участникам трехдневной IX Московской международной конференции по безопасности, проходящей по инициативе Минобороны РФ.

Напомним, что первая Московская международная конференция по безопасности прошла в мае 2012 года. В 2020 году очередная ММКБ не состоялась из-за пандемических ограничений. На конференции в этом году обсуждаются также темы проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, влияние пандемии на международные отношения, а еще — впервые — противодействие фальсификации истории и распространению фейковых новостей.

Путин отдельно остановился на том, что угрозы исходят не только от негосударственных группировок, но и от самих государств.

«Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других», - сказал президент РФ. Масштаб и глобальный характер этих проблем требует объединения усилий всех государств на основе международного права, а также целей и принципов устава ООН, считает он.