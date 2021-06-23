Тема военного конфликта с Европой вновь в повестке дня

Региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса, киберпреступников и международных террористов должны объединить международное сообщество, заявил в среду президент Владимир Путин.
«От их решения, от результативного поиска эффективных совместных ответов на общие вызовы зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации», - обратился он к участникам трехдневной IX Московской международной конференции по безопасности, проходящей по инициативе Минобороны РФ.
Напомним, что первая Московская международная конференция по безопасности прошла в мае 2012 года. В 2020 году очередная ММКБ не состоялась из-за пандемических ограничений. На конференции в этом году обсуждаются также темы проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, влияние пандемии на международные отношения, а еще — впервые — противодействие фальсификации истории и распространению фейковых новостей.
Путин отдельно остановился на том, что угрозы исходят не только от негосударственных группировок, но и от самих государств.
«Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других», - сказал президент РФ. Масштаб и глобальный характер этих проблем требует объединения усилий всех государств на основе международного права, а также целей и принципов устава ООН, считает он.
О том, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, а НАТО наращивает количество группировок высокой степени готовности, заявил на ММКБ Министр обороны России Сергей Шойгу. «В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по деэскалации», — указал он.
Глухонемые разговаривают пушками
Призыв к объединению международного сообщества перед лицом угроз, которые перечислил Владимир Путин, вряд ли будет услышан теми, к кому он в первую очередь обращен — странами Запада. Убеждать в этом союзников России специально не нужно. Но ни один представитель министерств обороны стран НАТО на ММКБ не прибыл, хотя приглашения им были разосланы. (Страны НАТО бойкотируют ММКБ с 2014 года в знак несогласия с присоединением Крыма к России и ее предполагаемом участии в конфликте в Донбассе.)
Реакция западных оборонных кругов (а точнее, ее отсутствие) исчерпывающе иллюстрирует, кого там считают своим военно-политическим противником, говорит директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.
«Идет сложная международная игра, и Россия в ней, в отличие от футбола, выступает в высшей лиге. Поэтому те заявления, которые делаются на конференции, будут услышаны в западных столицах и штабах. Их в ЦРУ внимательнейшим образом законспектируют и процитируют в докладных записках военному и политическому руководству натовских стран — даже при том, что их представители конференцию в очередной раз проигнорировали», — говорит он.
Для России и ее союзников, приславших своих представителей на ММКБ (таковые прибыли из 49 стран), по большому счету безразлично, как в западных столицах отнесутся к заявлениям, сделанным в Москве в эти три дня, потому что все эти заявления подкреплены российским военным потенциалом, подчеркивает Коротченко.
«С заявлениями, которые в эти дни звучат из Москвы, будут считаться все, — говорит он. — Подобные конференции — это не политическое бла-бла-бла. За кулисами таких мероприятий стоит ядерный арсенал России. Мы объясняем всему миру, как мы считаем правильным действовать для снижения угроз и рисков, обозначенных на конференции. И нас, по большому счету, мало интересует, какой резонанс эти заявления произведут».
Конец геополитического идеализма
Отсутствие стран НАТО на московских конференциях не только не снижает значения этих мероприятий, а напротив, избавляет их от бессмысленных споров, полагает первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.
«Прошли времена, когда существовала пусть идеалистическая, но надежда, что представители двух военно-политических лагерей — натовского и, условно, проросийского — могут найти какую-то общую основу для теплых отношений, — считает политолог. — После 2014 года всё встало на свои места: запустился процесс консолидации стран, которых в НАТО видят своими геополитическими противниками. Поэтому присутствие гостей из северо-атлантического блока на площадке ММКБ совершенно неуместно».
По мнению Сивкова, все разговоры о многополярности и многовекторности принадлежат вчерашнему дню, как и призывы к всеобщему миру и разоружению.
«Очень правильно, что министры обороны России, Белоруссии и Китая без обиняков назвали главным врагом России и ее союзников глобалистские круги США, претендующие на мировое господство, и НАТО — как инструмент его достижения», отмечает эксперт.
Россия как инструмент внутригерманской борьбы
Своеобразным заочным выступлением на Московской конференции стала статья в левой немецкой газете nd.DerTag (ранее - Neues Deutschland, официальная газета ГДР), написанная депутатом Бундестага Севим Дагделен.
В статье, опубликованной в дни 80-летия нападения Германии на СССР, Дагделен высказала опасения, что проводимая официальным Берлином политика означает, по сути, подготовку к войне с Россией и обвинила федеральное правительство в исторической забывчивости.
Правительство ФРГ намерено за несколько лет поднять военные расходы до уровня 85 миллиардов евро, пишет депутат. Это намного больше 54 миллиардов евро, расходуемых Россией на те же нужды. (Источник данных она не приводит).
«Тот, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке, — считает Дагделен. — Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага с целью подготовки военного похода на Россию».
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр немедленно отреагировала на эту статью, в свою очередь обвинив уже саму Дагделен в создании из России образа врага. Это наталкивает на мысль, что опасения социалистической депутатки являются преимущественно частью внутриполитических разборок в Бундестаге, полагают наблюдатели. В пользу такого предположения говорит и заявление Ангелы Меркель, которая назвала начало войны с Россией «поводом для стыда» и подтвердила, что мысль «можем повторить» немцам просто не может прийти в голову.
«Смиренно мы склоняем головы перед теми, кто еще остался жив после той агрессивной войны, — сказала Меркель. — Мы испытываем глубокую благодарность к этим людям за то, что они протянули нам руку для примирения. То, что они оказались к этому готовы, граничит с чудом, если вспомнить всё то зло, которое немцы им причинили».
В Германии речь Меркель вызвала неоднозначную реакцию. В социальных сетях появилось множество откликов, осуждающих канцлерин за педалирование темы вторжения Германии в Россию. Эту историю давно пора предать забвению, полагают критики Меркель.