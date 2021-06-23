Мордашов отказался от IPO NordGold

Российская золотодобывающая компания NordGold семьи Алексея Мордашова отказалась от вывода актива на IPO – по крайней мере в ближайшее время. В ходе размещения акций Nordgold был намерен привлечь 5 млрд долларов, продав до 25% капитала. Допуск акций к торгам должен был состояться в начале июля. Но падение цен на золото на 6%, до 1770 долларов за унцию, видимо, заставило компанию передумать.

Статья по теме: Nordgold планирует провести IPO в Лондоне

«Недавние комментарии Центрального банка, указывающие на ускорение ожидаемого повышения процентных ставок, создали значительную неопределенность и волатильность в секторе ресурсов, в частности повлияв на золото и золотые акции. NordGold решила, что было бы неразумно в этой связи проводить IPO на данном конкретном этапе. Я хотел бы поблагодарить многих потенциальных акционеров за их интерес и поддержку в течение последних четырех недель», — говорится в сообщении, распространенном компанией со ссылкой на слова генерального директора NordGold Николая Зеленского.

Он также подчеркнул, что хотя компания решила отложить IPO, ее приоритеты остаются прежними: реализация проекта «Гросс», продолжение повышения доходности бизнеса для акционеров без ущерба высоким стандартам устойчивости (ESG) и безопасности сотрудников, а также ценностям, которые являются ключевыми для NordGold.

Как напоминает Finanz, выход на Лондонскую биржу должен был стать вторым для NordGold. В 2017 году NordGold ушла с Лондонской биржи, проведя делистинг на фоне падения цен на сырье и заявлений менеджмента о недооценке компании рынком. Компания выкупила бумаги у аукционеров по 3,45 доллара за штуку — в 2,2 раза ниже котировок на начало торгов в 2012-м году.

Все так грустно?

Как полагает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова, рост цен на золото и повышение ставки ЦБ в самом деле чреваты неопределенностью и волатильностью в добывающем секторе, особенно в секторе золотодобычи и связанных с ним ценных бумаг. Спрос инвесторов на акции NordGold, хотя и наблюдался, но не по тем ценам, которые устроили бы саму компанию.

Не вполне понятно, была ли книга заявок перед IPO подписана полностью, говорит аналитик. Инвесторов не привлекла возможность переплачивать за достаточно рискованные российские активы, и они ожидали дисконта, на который компания не пошла. Оценку компании перед IPO, по ее мнению, также можно считать завышенной, поскольку NordGold, по сути, представляет собой набор разных активов, не имеющих синергии.

Скорее всего, предполагает Анастасия Тарасова, в дальнейшем ситуация принципиально не изменится. Иностранные инвесторы предпочитают вложения в российские активы на короткий срок. Серьезные инвесторы с долгосрочными планами относятся к российским акциям с осторожностью. Переноса на другие площадки, вероятно, в ближайшее время тоже не будет, поскольку сейчас в этом нет смысла. К тому же не так давно еще одна золотодобывающая компания — ПАО «Высочайший» — приняла решение отложить IPO.

Новые золотые рекорды впереди

Но шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, со своей стороны, прогнозирует, что как только устойчивый растущий тренд цен на драгметаллы возобновится и средств в ходе IPO можно будет привлечь больше, именно так и будет.

В ходе пандемии биржевое золото взлетело летом 2020 года до нового пика всех времён — 2075 долларов за тройскую унцию, напоминает он, но на рекордных уровнях не удержалось, периодически перемежая периоды быстрого спада цен с новыми периодами роста. Такое происходило за последние 10 месяцев уже несколько раз, но в целом котировки золота держатся в существенно более высоком коридоре, чем перед началом вирусного кризиса, напоминает эксперт.

Сейчас цены на золото переживают период снижения, и формально к этому спаду их подтолкнули прогнозы участников управляющего совета ФРС США о принципиальной возможности первого подъёма процентных ставок «уже» во второй половине 2023 года вместо ранее предполагавшегося 2024 года. Однако и конец 2023 года, и 2024 год слишком удалены во времени, чтобы принимать такие прогнозы слишком близко к сердцу. За это время, как показывает прошлый опыт, прогнозы Федрезерва ещё могут поменяться неоднократно, констатирует Пётр Пушкарёв.

Но благодаря этим «прогнозам» финансовым властям США удалось привлечь дополнительные деньги в облигации госдолга, и подросший спрос на них позволил снизить выплаты по новым долговым размещениям минфина США в моменте с 1.6% до 1,36% годовых, уменьшив стоимость обслуживания долга. Золото, являясь главным конкурентом американских бондов среди активов убежища, на этом фоне как раз и припало резко в цене.

И оно может упасть ещё немного, полагает Пётр Пушкарёв. Но так как главная причина и повод для движения связаны со скачками инфляции, а именно в золоте традиционно инвесторы ищут защиту от роста цен, то в целом спрос на золотые активы не только останется устойчивым, но скорее всего и возрастёт.