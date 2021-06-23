Цены на нефть растут на новостях о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть утром 23 июня растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 0,7% — до $75,33 за баррель, котировки WTI с поставками в августе выросли на 0,55%, до $73,27 за баррель.

Ранее API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 миллиона баррелей за неделю по 18 июня, тогда как аналитики прогнозировали снижения только на 3,6 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США будут опубликованы 23 июня, ожидается, что ведомство объявит о снижении показателей на 3,9 миллиона баррелей.

Рост котировок также поддерживается постепенным оживлением экономики на фоне снижения темпов заражения коронавирусом в мире. Предложение при этом остается на том же уровне, на этом фоне аналитики говорят о его недостатке.

