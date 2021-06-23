ООН признала Единое хранилище данных Москвы одной из передовых практик мира в рамках ЦУР - заммэра Ефимов

ООН признала Единое хранилище данных (ЕХД), разработанное Аналитическим центром Москвы, одной из мировых передовых практик для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) «Устойчивые города и населенные пункты». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Всего в рамках ЦУР «Устойчивые города и населенные пункты» ООН отметила 148 практик. ЕХД стало одной из трех практик из России, отмеченных всемирной организацией. Система востребована во всех сферах городского хозяйства и постоянно расширяется, помогая как властям Москвы, так и регионам РФ эффективно решать управленческие задачи», - подчеркнул заммэра.

Он пояснил, что по итогам конкурса ООН сформировала базу данных проектов и инициатив, которые могут быть реализованы в любой точке мира для содействия реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она объединяет передовые практики городов, государств и некоммерческих организаций по всем 17 ЦУР из всех регионов мира.

Также специалисты отметили благотворительный проект «Поколение М» компании МТС и Глобальную инициативу для территориальных образований Всемирной организации устойчивого развития.

«Единое хранилище данных, проект создания которого Аналитический центр, подведомственный Департаменту экономической политики и развития города Москвы, запустил еще в 2014 году, представляет собой уникальную базу статистических данных, позволяющую использовать современные инструменты по работе с информацией. ЕХД уже зарекомендовало себя как ресурс, способствующий повышению доступности данных о социально-экономическом положении Москвы и других российских регионов. В системе содержатся более чем 10 тысяч показателей, и в их числе те индикаторы, по которым оценивается прогресс по достижению ЦУР. Данные ресурса доступны как на русском, так и на английском языке для всех желающих», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики города Кирилл Пуртов.