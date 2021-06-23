Прогноз погоды: знойное лето, тёплая осень, холодная зима

Аномальная жара охватила всю территорию Русской равнины, почти в каждом уголке нашей страны регулярно достигаются и обновляются новые температурные рекорды.

Так, в Москве и Петербурге асфальт в прямом смысле этого слова плавится под палящим солнцем, горячий зной накрыл всю центральную и северо-западную частью страны. Не остались в стороне Поволжье и Ставрополь. От жары изнывает Карелия и Астрахань, температурные отметки до плюс 38 уже зафиксированы в Якутии, 40-градусная жара держится в республиках Северного Кавказа.

Синоптики обещают, что совсем скоро на улицах станет свежее, ближе к июлю пройдут долгожданные грозы. Но всё это ненадолго – согласно предварительным прогнозам синоптиков, в середине второго летнего месяца высокий градус вернётся в Россию и задержится здесь уже до начала сентября.

При этом, как ожидают метеорологи, за аномально знойным летом в нашу страну может прийти тёплая осень, которую сменит холодная зима. Как поясняют специалисты, повышенный температурный фон в летний сезон свидетельствует об усилении континентальности. А потом за этим следует комфортная, тёплая осень и холодная зима.

Прогноз погоды на осень и зиму в Москве

Так, в частности, по прогнозу синоптиков, будет в этом году в Москве. Здесь всю первую декаду сентября дневной воздух стабильно станет прогреваться до плюс 22. С середины месяца в столице немного похолодает, но погода будет оставаться комфортной – плюс 15-18, довольно тепло для начала осени.

По классике жанра, октябрь плавно возьмет курс на похолодание, но столбики термометров будут опускаться медленно, без серьезных аномалий. Ожидается плюс 7-9 днём, ближе к ночи термометры понизятся до нуля градусов. С ноябрём в регион придут первые заморозки, нередким будет снег с дождём, активное похолодание усилится ночью.

Начало декабря, по предварительным данным, будет мягким и лёгким – минус 5-6, без лютых морозов и сильного снега. А вот дальше, вероятнее всего ударят морозы. Самым холодным месяцем окажется январь, а в феврале Москву и Подмосковье завалит снегом.

Погода в регионах Сибири. Прогноз погоды на осень и зиму

Зима придёт в Сибирь, как пока прогнозируют метеорологи, в последних числах октября. Тогда же можно будет наблюдать первый, по-настоящему сильный снегопад с сугробами, метелями и морозными ночами.

По-зимнему сурово будет в самых северных частях Красноярского края. Например, в Эвенкейском районе градус ощутимо понизится до минус 40. Холодный прогноз ожидает города Восточной Сибири, особенно зябко будет в Тыве, Забайкалье и Бурятии – минус 36-39. Что примечательно, эти регионы заметет снегом уже в конце сентября.

Юго-восточную часть Сибири порадует более мягкая климатическая обстановка – в Новосибирской области декабрьская температура днём будет составлять не менее минус 15-16. С приходом ночи станет немного холоднее – минус 20-25, но без явных потрясений, никаких аномалий синоптики пока не прогнозируют.

Погода на Урале. Прогнозы погоды на осень и зиму

Сентябрь на Урале ожидается довольно тёплым, а вот далее в регион придут первые и очень быстрые заморозки.

Градус ниже нуля установится даже днём, весь октябрь будет минусовым и очень прохладным. Активный курс на похолодание возьмет ноябрь, последние дни осени будут стабильно холодными и очень снежными.

С началом декабря по всему Уралу ударят первые сильные морозы, столбики термометров едва ли поднимутся выше минус 20 днём и выше минус 30 – ночью. Северный Урал встретит зиму ещё раньше – здесь стабильный минус установится уже с середины октября, а ноябрь и вовсе достигнет отрицательных 30-градусных значений.

Среднеуральскую зону ожидают резкие температурные качели, здесь оттепели будут чередоваться с морозами, температурная норма днём составит не более минус 14-15. Возможно влияние арктического циклона, в этих случаях воздух еще больше остынет.

Прогноз погоды на осень и зиму в Якутии

Знойное лето, приятная осень и лютая зима – все как положено и, что удивительно, очень похоже на нынешнюю Якутию. В этом году лето здесь пока аномально жаркое, местами воздух уже прогревался до фантастических плюс 39, ожидается, что вскоре градус ненадолго упадет, но вскоре опять достигнет аномальных значений.

Согласно предварительным прогнозам, осень в Якутии регионе будет классической, с более чем понятной и тёплой погодой. Сентябрь стойко продержится на отметках плюс 9, ближе к второй декаде октября погода будет больше напоминать настоящую осень и ее предзимние «симптомы». Градус в этот период понизится до минус 15, в первых числах ноября в регионе пройдут первые обильные снегопады.

Декабрь проявит себя ещё более холодным, снега будет мало, а вот морозов много – минус 35, в январе минус 40.