Россельхознадзор запрещает ввоз кормов из Польши

Россельхознадзор, начиная с 25 июня, запрещает ввоз кормов и кормовых добавок из Польши. Решение принято на основе решения инспекции, проведенной специалистами Россельхознадзора с 8 по 16 июня. Уточняется, что в ходе проверки были получены отрицательные результаты.

«В ходе оценки работы польских предприятий по производству кормов и кормовых добавок обнаружены нарушения, а также выявлен неэффективный подход к контролю со стороны государственной ветеринарной службы, который ставит под сомнение безопасность экспортируемой в Россию продукции», - говорится в сообщении.

Инспекторы установили, что компетентные ведомства Польши не проводят проверки компаний, которые поставляют корма и кормовые добавки в РФ на соответствие требованиям ЕАЭС. Выполнение требований законодательства Евросоюза проверяется нерегулярно с формальным подходом к инспекционному процессу, говорится в заключении.

Также в ходе проверок вскрылось отсутствие контроля за поступающим в страну сырьем для изготовления кормовых продуктов из других стран ЕС.

