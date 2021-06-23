Россия начала военные учения в районе Курил и Сахалина

В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения, в которых задействованы 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) России, сообщает пресс-служба Минобороны. В рамках маневров под командованием исполняющего обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, планируется отработать «противоборство между двумя коалициями условных государств».

«На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота (ТОФ)», - говорится в сообщении.

За пять дней учений более 10 тыс. военнослужащих и до 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, а также 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения отработают учебно-боевые задачи. А именно в учебном бою будут опробованы возможности применения межвидовой группировки войск для обеспечения безопасности России на восточных рубежах.

«Для отработки учебных вопросов по учению смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств», - приоткрывает военное ведомство фабулу сценария учений.

