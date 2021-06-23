Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца в Черном море

Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу следования британского эсминца «Дефендер», который в районе мыса Фиолент пересек границу территориальных вод РФ в Черном море, сообщили в Минобороны России.

«Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», - заявили в военном ведомстве.

В военном ведомстве уточнили, что в 12:06 и 12:08 по местному времени пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Спустя 11 минут в 12:19 предупредительное бомбометание выполнил самолет Су-24М. Были сброшены 4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250 по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дефендер", продолжили военные.

«В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации», - резюмируется в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские пограничники своими действиями пресекли нарушение госграницы РФ британским эсминцем.

