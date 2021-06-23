Четверть российского экспорта микросхем и плат в 2020 году пришлась на Москву - заммэра Ефимов

Поставки за рубеж электронных деталей и плат из Москвы по итогам 2020 года составили 159,21 млн долларов. Доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, по этому показателю столица занимает второе место среди остальных регионов России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году московские компании поставили свои микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира. В числе основных торговых партнеров страны ближнего зарубежья – Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг. Более четверти от общего экспорта Москвы приходится на Казахстан – объем поставок составил 42,29 млн долларов США», - сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что экспорт в Беларусь равен 24,17 млн долларов, в Китай – 18,81 млн долларов, в Нидерланды – 8,08 млн долларов, в Гонконг – 5,47 млн долларов, а объем поставок в Узбекистан составил 5,33 млн долларов.

Больше всего экспортировали аппаратуру приема, преобразования и передачи информации. Объем поставок этой товарной группы составил 65,1 млн долларов. Второе место занимает экспорт карточек с чипами, их московские компании экспортировали на сумму 11,4 млн долларов. Среди главных товарных групп экспорта электронных деталей - коммуникационная аппаратура, сумма поставок составила 9,7 млн долларов, компьютерные устройства ввода и вывода – 8,9 млн долларов, а также электронные интегральные схемы, с объемом поставок в 8,8 млн долларов.

«Одной из самых перспективных для роста категорией электронного экспорта являются процессоры и контроллеры. Московские компании поставили их в 2020 году на общую сумму в 8,8 млн долларов США, объем экспорта вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Покупателями процессоров и контроллеров столичного производства стали 22 страны мира. Главные импортеры – Нидерланды, Чехия, Беларусь, Казахстан и Гонконг. В первом квартале 2021 года столичный экспорт процессоров и контроллеров составил 2,8 млн долларов США», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в 2020 году объем мирового экспорта электронных компонентов и плат составил 952,8 млрд долларов, показав рост на 2,9% по сравнению с 2019 годом, даже несмотря на кризисное состояние торговли в прошлом году.

В Центре также отметили, что список лидеров среди мировых экспортеров электронных компонентов не меняется на протяжении нескольких последних лет. Главный мировой экспортер – Китай (206,6 млрд долларов), вслед за ним идет Республика Корея (106,4 млрд долларов), Малайзия (83,7 млрд долларов), Соединенные Штаты Америки (73,8 млрд долларов), Япония (57,8 млрд долларов) и Вьетнам (47,0 млрд долларов). На долю этих стран приходится более 60% мирового экспорта электронных деталей.