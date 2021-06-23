Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса

Австралийские ученые выяснили, что хронический стресс способствует развитию болезни Альцгеймера, также они определили ключевые генетические факторы стресса, который влияет на нейродегенерацию. Результаты исследования публикует журнал Biological Reviews.

Группа ученых под руководством Дэвида Грота сообщает, что хронический психосоциальный стресс является одной из первопричин развития болезни Альцгеймера. В частности ученые изучили в данном аспекте экологические и генетические факторы, способные влиять на гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковую ось (ось HPA) — главную нейроэндокринную систему, регулирующую многие процессы в организме, включая пищеварение, иммунную систему, настроение и эмоции, сексуальность, хранение и расход энергии, а также управляет реакциями на стресс.

Гипоталамо-гипофизарная система помимо этого выстраивает. Если организм переживает стресс, взаимодействия между железами, гормонами и частями головного мозга нарушена,а система вырабатывает глюкокортикоидный гормон кортизол, который продуцируется корой надпочечников. Как правило, пациенты с болезнью Альцгеймера часто страдают сбоем в работе систем, как следствие, повышенный уровень кортизола.

По словам ученых, генетические факторы стресса в рамках оси HPA и других путей могут влиять на работу иммунной системы мозга. Хронический стресс угрожает человеку деменцией и развитию болезни Альцгеймера.

