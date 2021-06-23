В Кремле прокомментировали возможность введения локдауна по всей стране

Ведение локдауна по всей России в настоящее время не планируется заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос о локдауне на федеральном уровне. Чиновник подчеркнул, что меры, которые вводятся в регионах для борьбы с коронавирусом, определяют местные власти, на что федеральные никак повлиять не могут.

«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», - добавил Песков.

С 11 мая 2020 года в России вводился режим самоизоляции из-за большого прироста заболевших коронавирусом. В текущем году чиновники московской мэрии также объявляли длинные выходные между майскими праздниками и позже гражданам разрешили не работать с 15 по 19 июня 2021 года из-за роста заболеваемости.