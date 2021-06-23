В Москве появилась вакцина от коронавируса в виде спрея для носа

В ближайшее время в оборот в Москве поступит вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с назальным введением, рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«В ближайшее время в оборот поступит «Спутник лайт», который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки», — сообщил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил предприятиям общепита принимать непривитых от коронавируса посетителей. Также чиновник заявил, что почти 90% заразившихся COVID больны его так называемым индийским штаммом. Собянин рассказал, что новый штамм опасней и заразней, чем обыкновенный коронавирус. Кроме того, в столице зафиксировали повторные случаи заражения среди тех, кто переболел или прошел вакцинацию от коронавируса. Специалисты связали данные случаи с распространением нового штамма.

