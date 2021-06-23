В России за сутки выявлено 17,5 тыс. новых случаев COVID

В России за последние сутки зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 368 513 случаев заражения ковид. 4 902 110 пациентов вылечились от вируса, 130 895 – погибли. За последние сутки скончались 548 человек, выздоровели 12 660 пациентов. 22 июня оперштаб сообщил о 16 715 случаях заражения.

На первом месте продолжает оставаться Москва по заболеваемости среди регионов. В столице выявлено 6534 новых случаев ковид, за весь период в городе заболели 1 307 243, лечение продолжают 158 592 человека, 1 126 965 пациентов выздоровели от коронавируса, 21 686 человек умерли. На втором месте остается Московская область (+2323), далее следует Санкт-Петербург (+1092). В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли Нижегородская область (+291), Бурятия (+255).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США - 33,6 млн случаев, далее следуют Индия (30 млн), Бразилия (18 млн), Франция (5,8 млн), на пятом месте Турция – 5,4 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.

