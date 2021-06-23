Заявление по инциденту в Черном море сделало минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании отреагировало на инцидент в Черном море. В заявлении военнного ведомства, опубликованном в Twitter, говорится, что судно Королевского флота "осуществляло невинный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

"Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности", - говорится в заявлении.

Минобороны Великобритании отрицает, что какие-либо выстрелы были направлены в сторону "Defender". "Мы не признаем утверждения о том, что бомбы были сброшены по курсу его (эсминца) следования.", - отмечается в заявлении Минобороны Великобритании.

Ранее российские военные сообщили, что был открыт предупредительный огонь по курсу следования британского эсминца "Defender", который в районе мыса Фиолент пересек границу территориальных вод РФ в Черном море.

«Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», - заявили в Минобороны России..

В военном ведомстве уточнили, что в 12:06 и 12:08 по местному времени пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Спустя 11 минут в 12:19 предупредительное бомбометание выполнил самолет Су-24М. Были сброшены 4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250 по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дефендер", продолжили военные.

«В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации», - резюмируется в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские пограничники своими действиями пресекли нарушение госграницы РФ британским эсминцем.