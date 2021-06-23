В Бундестаге заявили о подготовке к войне с Россией

Правительство ФРГ открыто ставит вопрос о подготовке к войне с Российской Федерацией, заявила депутат Бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в статье для издания nd-actuell.de.

«Федеральное правительство совершенно открыто ставит вопрос о подготовке войны против России», - рассказывает Дагделен, указывая при этом на увеличение германского оборонного бюджета ФРГ.

Депутат обращает внимание на крайне низкий уровень, на котором сегодня находятся российско-германские отношения.

«Едва ли проходит день без новых санкционных требований в отношении России», - отметила парламентарий. Она считает, что правительство Германии делает ставку на обновление для того, чтобы занять место самой сильной державой континента, расходы на военные нужды которой достигают 85 млрд евро, тогда как расходы России составляют 54 млрд евро. Дагделен при этом уверена, что в сложившийся ситуации необходимо приходить к консенсусу путем дипломатических переговоров.

В качестве подтверждения своих слов депутат привела заявление немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назвавшей Россию соперником в Европе. Кроме того, по словам парламентария к границе России в Прибалтике стягиваются войска для прохождения учений Defender 2021.

