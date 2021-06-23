ВТБ рассказал, кто чаще всего становится жертвой финансовых мошенников

Наиболее частыми жертвами мошенников становятся мужчины в возрасте от 35-39 лет из-за склонности доверять схемам злоумышленников, сообщили аналитики ВТБ. Эта категория граждан более доверчива, чем пожилые россияне и женщины, сообщил РБК со ссылкой на исследование ВТБ.

Также мужчины попадают в категорию обманутых чаще, чем женщины 55% против 45% женщин. Больше всего жертв злоумышленников в Центральном ФО – 40%, меньше всего – на Северном Кавказе (1,4%).

Также аналитики рассказали, что в арсенале преступников появляются все более изощренные схемы хищения средств, а именно фишинговые атаки под опросы банка по качеству, за прохождение которого клиент якобы получит деньги. При этом злоумышленники могут получить все данные жертвы, а также одноразовый код подтверждения для доступа в приложение банка или реквизиты карты для совершения мошеннических операций.

«Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете», - советует глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он уточнил, что сотрудники банка никогда не обратятся к клиентам за данными по картам.

