Выпускной в России пройдет в режиме онлайн

Всероссийский школьный выпускной вечер в текущем году пройдет в режиме онлайн 25 июня, сообщает Минпросвещения в своей группе «ВКонтакте».

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в процессе торжества выпускников этого года поздравят учителя, звезды российского театра и кино. Ученики, в свою очередь, смогут поздравить учителей, отправив им открытки выпускники смогут на сайте Выпускник21.рф. Также ресурс позволяет оформить свою фотографию в стиле «Всероссийский выпускной 2021».

Уже сегодня на платформе соцсети «Одноклассники» министерство запустило хештег #НашВыпускной, под которым школьники смогут публиковать фотографии со своих выпускных в этом году. Челлендж #Выпускной2021 запущен Минпросвещения в соцсети ТикТок, участники которого должны будут рассказать о своих талантах и школьных успехах.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за обострения ситуации с коронавирусом отменили общегородской праздник для выпускников в парке Горького.

