Эксперты оценили опасность поездок в Турцию

Специалисты туристической отрасли проанализировали эпидемиологическую ситуацию и оценили опасность поездок россиян на турецкие курорты, пишет «Лента.ру», ссылаясь на представителей индустрии.

По словам главы службы «Интурисита», власти Турции ввели в настоящее время жесткий контроль по соблюдению мер эпидемиологической безопасности, а именно в отелях нельзхя находится без масок, ежедневно проводится уборка всех помещений и номеров гостей с применением антисептиков. Также контролируется количество людей, находящихся одновременно в помещении.

В свою очередь публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр назвала положительной новостью открытие Турции для российских туристов «изголодавшихся по морю». Она добавила, что российское черноморское побережье не может удовлетворить многомиллионный спрос. Из-за этого на пляжах все «лежат друг на друге».

Эксперт подчеркнула, что меры безопасности в Турции и Дубае принимаются беспрецедентные

«Если бы вы видели меры, которые соблюдаются в Турции и в Дубае, вы бы поняли, что находиться там даже безопаснее, чем, возможно, в Москве», — подытожила эксперт.

