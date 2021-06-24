«Это конец летнего отдыха в России»: туроператоры в шоке от коронавирусных ограничений на Кубани

Российские туроператоры крайне негативно оценили ограничительные меры, которые власти Краснодарского края вводят на курортах региона из-за коронавируса. Они считают, что они избыточны и приведут к концу летнего отпускного сезона уже сейчас.

Об этом, в частности, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский. По его словам, такими действиями власти Кубани фактически дарят туристов отечественных курортов другим направлениям, подталкивая их к выезду за рубеж.

«Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации», – подчеркнул он.

В свою очередь гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что уже сейчас наблюдается значительное падение спроса на туры в Краснодарский край и Крым. По его данным, с начала этой недели оно составило около 30%.

«Севастополь уже принял похожее с Краснодаром решение, следующим будет. Крым. После чего на этом в истории внутреннего туризма можно будет поставить точку. Пляжи уже вскоре окажутся пустыми, зато социальная дистанция в августе для отчёта властей будет обеспечена», – пояснил Ромашкин.

Учитывая, что последний летний месяц традиционно важнейший в жизни любого отечественного курорта, туроператоры ожидают катастрофические последствия от решения губернатора Краснодарского края.

«Все это приведет к потере около 30% туристов в июле и примерно 80% – в августе, а в июле - 25-30%. Такая разница, потому что сделать ПЦР-тест согласны многие, а вот для вакцинации необходимо 21 день прививку - нужен 21 день», — пояснил гендиректор «Дельфина».

При этом он напомнил, что на сегодняшний день количество вакцинированных от коронавируса в России составляет всего 11-12%. За неделю оно может измениться всего на пару процентов. Другими словами, как подчеркнул Ромашин, лишь 15% россиян смогут приехать в Краснодарский край, то есть потери составят 85%, уточнил собеседник агентства.

«Нам сложно понять, почему для путешествующих по стране нужно создавать условия хуже, чем для тех, кто едет в Турцию? Мы будем обращаться через отраслевые объединения с просьбами пересмотреть это решение, так как за 35 дней все ещё может измениться в лучшую сторону с COVID-19», – резюмировал генеральный директор туроператора «Дельфин».

Ранее стало известно, что начиная с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Об этом написал в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, исключение будет сделано для тех, кто не может сделать прививку по медицинским исключением. При этом в период 1 по 31 июля принимать отдыхающих в гостиницах, санаториях и детских лагерях на Кубани смогут только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.