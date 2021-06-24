ВМФ получает уникальный мониторинг кораблей на основе ИИ

Российские оружейники продолжают укреплять военно-морской щит страны. На проходящем в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил новейшую разработку для отечественных ВМС. Речь идёт об интеллектуальной системе мониторинга для военных кораблей. По словам разработчиков, за счёт применения элементов искусственного интеллекта, она в режиме реального времени автоматически определяет возникновение на объекте нештатных ситуаций.

Красный, жёлтый, синий

Как сообщается на официальном сайте «Ростеха», системное оборудование разработано входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения. Конструкторское решение представляет собой камерную установку для внутриобъектового видеомониторинга с поворотным управляемым устройством. Аппаратура имеет встроенный инфракрасный датчик для замера температуры объектов, находящихся в зоне видимости камеры.

При возникновении нештатной ситуации на монитор оператора системы выводится видеоизображение, на котором зона возникновения инцидента обозначается цветовой рамкой. Красный цвет свидетельствует о возгорании, жёлтый — о задымлении, синий цвет обозначает проникновение в корпус судна забортной воды. Кроме того, на экран монитора выводится необходимая служебная информация — штатный номер помещения или сектора, в котором создалась аварийная ситуация.

В основе — новый принцип и алгоритм

Для настройки и управления работой блока видеоаналитики в устройстве используется программное обеспечение собственной разработки, реализованное на программируемых логических интегральных схемах. В системе применяется новый принцип и алгоритм многоканальной обработки изображения для анализа каждого кадра видеопотока.

По словам главного конструктора НИИ телевидения Александра Черногубова, спектр применения системы выходит далеко за границы военно-морской сферы.

«Новая система видеонаблюдения отвечает самым высоким требованиям надёжности и защищённости. Технические и эксплуатационные характеристики аппаратуры позволяют использовать её в наземной, морской и авиационной технике военного и двойного назначения, а также на промышленных объектах», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова Черногубова, сообщившего также о планах начать серийное производство такого оборудования уже к концу 2021 года.

Аналогов не имеет, качество — 5

Несмотря на известную завесу секретности, обоснованно присущую всем разработкам в военной сфере, Александр Черногубов рассказал Expert.ru некоторые подробности.

По его словам, разработанная в НИИ Телевидения аппаратура не имеет мировых аналогов — она надёжна, широкопрофильна, соответствует категории качества «приёмка 5» и может эксплуатироваться в сложных условиях — в том числе, на мобильных морских носителях.

Говоря об особенностях использования элементов искусственного интеллекта в системе, Черногубов отметил, что они применяются в изделии для определения аварийных ситуаций и их классификации. Например, система отличает возникновение возгорания от появления пара. Также элементы ИИ применяются для принятия решений о передаче сигнала тревоги.

Остаётся добавить, что Международный военно-морской салон проходит в северной столице с 23 по 27 июня. Конгрессно-выставочная и деловая программы мероприятия разместились на площадке МКВЦ «Экспофорум». Организатором выступает Министерство промышленности и торговли РФ.