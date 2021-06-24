ИТ-компании остались без поддержки из-за иностранных конкурентов

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме ЦИПР-2021, власти искусственно "притормозили" выход второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Это связано с тем, что власти пока не определились по вопросу введения цифрового налога для иностранных компаний. Тем не менее, второй пакет находится уже «на выходе», сообщает портал Finmarket.
«Мы его немножко искусственно притормозили из-за того, чтобы разобраться, что нам будет выгоднее — вводить свой цифровой налог внутри — государственный, на глобальные корпорации, либо же дождаться решения ОЭСР по Pillar 1 /Pillar 2. Это как раз налог на глобальные компании, которые получают доход в разных странах от своей аудитории, они же трансграничные, у них нет границ. Как только будет принято решение, мы выпустим второй пакет мер», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Второй пакет мер российского ИТ-сектора включает более 60 различных мер поддержки. Он позволит выровнять условия для ведения IT-бизнеса в России, сделать его более выгодным, чем в других юрисдикциях, сказал вице-премьер. При этом в правительстве изучают два варианта по налогу на зарубежные компании сектора: введение налога в одностороннем порядке — или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР предложила два плана (Pillar 1 и Pillar 2) налогообложения на цифровые услуги, их параметры, как ожидается, будут уточнены со дня на день.
Правительство давно хочет обложить дополнительным налогом доходы иностранных IT-компаний, которые работают с российскими пользователями, то есть принимают платежи на заграничные счета, напоминает основатель TalkBank Михаил Попов. Они не оплачивают налоги и находятся в некой неконкурентной среде относительно российских компаний, которые оплачивают эти налоги. Проблема распространена не только в России, но и в других странах. Сейчас обсуждается глобальное законодательство относительно налогообложения крупнейших IT-компаний, которые ведут свою деятельность по всему миру и обслуживают пользователей в различных странах.
Если будет принят общий закон на уровне мировых организаций, то возникнет проблема двойного налогообложения. Поэтому необходимо дождаться глобального решения, и относительно него применять локальные меры. Глобальные IT-компании в целом выстроили свою работу так, что им не нужно открывать свои представительства в других странах присутствия их услуг. Сейчас основным бенефициаром, естественно, является Америка. Очень много крупнейших корпораций зарегистрированы в США и работают оттуда.
Если говорить о мерах поддержки IT-отрасли, то ключевая мера для снижения нагрузки на IT бизнес в России, это снижение налогового бремени, уверен Михаил Попов. Это включает возможность дополнительного снижения налогов на фонд оплаты труда, снижение налогов на обычной форме налогообложения. Также это возможность давать преференции тем IT-компаниям, которые работают на экспорт и обслуживают иностранных пользователей. Кроме того, необходимо упростить валютный контроль и получение выручки от зарубежных пользователей.
Если эти меры будут приняты правительством, то у многих IT-компаний появляется больше стимулов и возможностей работы на экспорт относительно конкурентоспособности с иностранными компаниями, полагает банкир. Российские IT-компании, по его мнению, действительно могут быть конкурентоспособны, предоставлять качественный продукт и работать на мировом пространстве.
Каких-либо трудностей для введения цифрового налога по аналогии с рядом европейских стран, уже использующих этот инструмент для пополнения бюджета, не существует, уверен ведущий юрист компании "Парфенон" Павел Уткин. Более того, налог 3% видится неплохим показателем для корпораций — к примеру, в Турции они платят 7,5%. Но есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Первый — с чего конкретно будет исчисляться налог, а именно — с чистой прибыли или с выручки. Показатели в этих двух случаях могут отличаться в десятки раз. Второй момент — все-таки нужно дождаться решения по глобальному налогообложению корпораций, которое не так давно завизировала G7 и ждет одобрения от G20, а также понять, какой из двух планов будет принят ОЭСР — Pillar 1 или Pillar 2.
Одно из этих решений уже включает в себя цифровой налог примерно с теми же параметрами, поэтому заранее принимать такое решение представляется некорректным, подтверждает юрист. Следующий момент — дальнейшая поддержка российский IT-компаний. Здесь тоже нужно понимать, на каких именно компаниях будет фокус при одобрении этих мер, поскольку крупные игроки этого рынка не так нуждаются в поддержке — их выручка исчисляется десятками миллиардов рублей.