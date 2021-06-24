ИТ-компании остались без поддержки из-за иностранных конкурентов

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме ЦИПР-2021, власти искусственно "притормозили" выход второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Это связано с тем, что власти пока не определились по вопросу введения цифрового налога для иностранных компаний. Тем не менее, второй пакет находится уже «на выходе», сообщает портал Finmarket.

«Мы его немножко искусственно притормозили из-за того, чтобы разобраться, что нам будет выгоднее — вводить свой цифровой налог внутри — государственный, на глобальные корпорации, либо же дождаться решения ОЭСР по Pillar 1 /Pillar 2. Это как раз налог на глобальные компании, которые получают доход в разных странах от своей аудитории, они же трансграничные, у них нет границ. Как только будет принято решение, мы выпустим второй пакет мер», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Второй пакет мер российского ИТ-сектора включает более 60 различных мер поддержки. Он позволит выровнять условия для ведения IT-бизнеса в России, сделать его более выгодным, чем в других юрисдикциях, сказал вице-премьер. При этом в правительстве изучают два варианта по налогу на зарубежные компании сектора: введение налога в одностороннем порядке — или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР предложила два плана (Pillar 1 и Pillar 2) налогообложения на цифровые услуги, их параметры, как ожидается, будут уточнены со дня на день.