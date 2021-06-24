В России введут временные экспортные пошлины на металлы

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение правительству подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию, сообщает «Интерфакс».

Поручение было выдано после прозвучавшего предложения главы Минэкономразвития Максима Решетник ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии.

Ожидается, что меры позволят пополнить дополнительными доходами бюджет в 2021 году на сумму приблизительно в 160-165 миллиардов рублей.

Их направят на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.

В апреле от Минпромторга прозвучало еще одно предложение - включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых могут быть введены временные ограничения или запрет на экспорт.

Значительно в 2020 году в стране значительно подорожала металлопродукция, используемая в строительстве. В конце января кабмин утвердил пошлину на экспорт лома черных металлов в пять процентов, но не менее 45 евро за тонну.

