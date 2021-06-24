Кабул продержится после ухода американцев от 6 до 12 месяцев

Американская разведка считает, что ее предыдущий анализ обстановки в Афганистане был чересчур оптимистичен и что движение «Талибан», запрещенное в России, придет к власти в стране не позднее чем через 12 месяцев после вывода американских войск. На данный момент выведены более половины военного контингента, насчитывающего 3,5 тыс. человек. Окончательно все американские военнослужащие должны покинуть Афганистан к 11 сентября, двадцатой годовщине терактов в США. В основном военные планируют покинуть Афганистан уже в июле, оставив солдат, правда, для охраны посольства США в Кабуле.

Пересмотреть прежний прогноз ЦРУ и другие спецслужбы заставило успешное наступление талибов на прошлой неделе, в результате которого они взяли под контроль обширные территории на севере страны и окружили крупные города. Специальный представитель и глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила на заседании Совета безопасности, что окружение крупных городов означает, что после вывода американских войск они будут быстро взяты.