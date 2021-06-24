Кабул продержится после ухода американцев от 6 до 12 месяцев

Американская разведка считает, что ее предыдущий анализ обстановки в Афганистане был чересчур оптимистичен и что движение «Талибан», запрещенное в России, придет к власти в стране не позднее чем через 12 месяцев после вывода американских войск. На данный момент выведены более половины военного контингента, насчитывающего 3,5 тыс. человек. Окончательно все американские военнослужащие должны покинуть Афганистан к 11 сентября, двадцатой годовщине терактов в США. В основном военные планируют покинуть Афганистан уже в июле, оставив солдат, правда, для охраны посольства США в Кабуле.
Пересмотреть прежний прогноз ЦРУ и другие спецслужбы заставило успешное наступление талибов на прошлой неделе, в результате которого они взяли под контроль обширные территории на севере страны и окружили крупные города. Специальный представитель и глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила на заседании Совета безопасности, что окружение крупных городов означает, что после вывода американских войск они будут быстро взяты.
Правительственные войска не оказывают талибам серьезного сопротивления и нередко сдаются без боя, оставляя противнику американскую технику и оружие. Талибы обещают сдавшимся жизнь и свободу.
Вчера, например, 23 июня, отряды талибов сражались с правительственными войсками на улицах Кундуза, который талибы дважды захватывали в последние годы.
Днем ранее они захватили главный пропускной пункт на границе с Таджикистаном и подошли к главному городу на севере Афганистана – Мазари-Шарифу. По данным пограничной службы Таджикистана, 134 афганских военнослужащих перешли границу, оставив оружие и технику на афганской территории, и получили убежище в Таджикистане и около сотни были убиты или взяты в плен.
В пятницу в Вашингтон с официальным визитом прилетает президент Афганистана Ашраф Гани. До наступления на севере американская разведка считала, что его правительство продержится без поддержки американских войск два года. Приблизительно, столько же продержалось в 1975 году правительство Южного Вьетнама после вывода американских войск. Сейчас Гани отвели вдвое меньше времени: от 6 до 12 месяцев максимум. Причем, некоторые аналитики полагают, что Кабул падет еще быстрее, через три месяца после ухода американцев.
Джен Псаки, кстати, подчеркнула, что в отличие от правительственных войск на американских военных талибы стараются не нападать.
По соглашению между США и талибами, подписанному в феврале 2020 года, талибы должны сесть за стол переговоров с Ашрафом Гани. Однако они закончились безрезультатно. В Кабуле говорят, что не ждут от них никакого прогресса до октября, когда закончится сезон боев.
В Белом доме встревожены успехами талибов и рассматривают возможность замедления вывода войск.
В Афганистане продолжают оставаться тысячи американских граждан, включая военных советников, дипломатов и контрактников. Остаются также десятки тысяч афганцев, помогавших американцам последние 20 лет. Одних только переводчиков почти 20 тысяч человек. Всем им угрожают талибы. Это значит, что предстоит крупная операция по эвакуации. Очевидно, ее центром будет военно-воздушная база в Баграме, которая в годы Афганской войны принадлежала Советскому Союзу.