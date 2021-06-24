Растущая мощь Китая вышла на борьбу с глобальной инфляцией

Еще в конце весны рост цен на сырьевые товары, и в первую очередь на промышленные металлы, стал выходить из под контроля. Напомним, цены на медь обновили исторический максимум. Как раз тогда экономисты и главы крупнейших центробанков начали бить инфляционную тревогу, при этом справедливо отмечая, что рост цен на широкий спектр продукции по всему миру во многом связан с ростом цен на сырье, и отчасти поэтому производители конечной продукции вынуждены повышать цены.

Как раз в этот момент в происходящее решил вмешаться Китай, к тому же именно Поднебесная является крупнейшим потребителем промышленных металлов и, соответственно, крупнейшим игроком на этом рынке.

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Иными словами, Китай начал закручивать гайки - сначало вербальными интервенциями, а затем уже перешел к более активным действиями.

Этапы охлаждения

В мае китайские власти открыто заявили, что предпримет шаги по снижению цен на промышленные металлы, однако не озвучил конкретики, правда, справедливо отметил, что удорожание металлов является одной из главных причин разгона инфляции, что подрывает восстановление экономики.

Кстати, что-то подобное уже было в 2011 году, когда рыночная ситуация была схожа. Опытные эксперты помнят, что после примерно таких же заявлений из Поднебесной инерционное восходящее движение котировок какое-то время сохраняется, а затем тренд меняется.

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Вслед за словами вскоре последовали и конкретные действия. Сначала регуляторы КНР запретили компаниям финсектора продавать клиентам финансовые продукты, связанные с рынком металлов. А в качестве завершающего этапа, уже в июне, в ход пошла тяжелая артиллерия.

Китай начал реализацию государственных складских запасов, опять же, в сегменте промышленных металлов. Здесь важно отметить, что реализация складских запасов не предполагает продажи на открытом рынке, а продаётся напрямую обрабатывающим предприятиям со скидкой ниже биржевой цены на дату 1 июня.

Однако, поскольку китайские компании являются крупнейшими игроками на рынке, к тому же в самом Китае есть достаточно крупный биржевой рынок металлов, эти действия оказали стабилизирующие влияние на цены на всех биржевых площадках.

Безусловно, никто не хочет устраивать обвальное падение на том или ином рынке, поэтому снижение цен будет, скорее всего, плавным, хотя в период с мая по середину июня цены на металлы ушли буквально в пике.

Еще один важный момент, который имеет прямое влияние на сырьевой рынок. Это ослабление доллара и, соответственно, укрепление юаня.

Как известно, цены на сырье имеют тесную корреляцию с американской валютой: если она дешевеет, металлы и другие товары дорожают и наоборот. При этом юань, который тесно вплетен в мировую финансовую систему, на этом фоне укрепился к доллару до многолетних максимумов.

Ослабление юаня

Китай, безусловно, на фоне роста своей национальной валюты теряет экспортный потенциал, поэтому также объявил о мерах по ослаблению своей валюты.

Для этого власти КНР ввели новые требования по валютным резервам к банкам, то есть они должны увеличить объемы валюты на своих счетах. К слову, это историческое решение, последний раз такие требования повышались 14 лет назад.

Что любопытно, они вступили в силу 15 июня - буквально за пару дней до нашумевшего заседания ФРС. При этом сразу после заседания американского регулятора доллар начал стремительное укрепление. Вполне возможно, китайцы выбрали дату не просто так, они могли ослабить свою валюту под аккомпанемент заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы не разжигать разговоры о валютных войнах.

Таким образом, Китай без лишнего шума сумел по крайней мере на время охладить сырьевой рынок и решить параллельно еще одну задачу - несколько развернуть тренд на укрепление своей валюты.

