Ковидные ограничения в Подмосковье: с граблями наперевес

Запрет на пользование общественным транспортом для непрошедших вакцинацию жителей, который власти Московской области намерены, по сообщениям, ввести уже 1 июля, является самой радикальной на сегодня мерой принуждения граждан к прививке от коронавируса.
В столичном регионе, где за минувшие сутки подтверждено 2323 новых случая инфицирования COVID-19 (это самый резкий суточный прирост за полтора года) в этом случае в автобусы и электрички после 1 июля не будут пускать без предъявления QR-кода, выдаваемого после прохождения вакцинации или сдачи ПЦР-теста.
Код можно получить на сайте Госуслуг, но выдается он только после полного вакцинирования. В случае со всеми вакцинами, кроме Спутник-Лайт, это означает, что даже если человек бросится прививаться прямо сегодня, сесть в автобус от дома до работы он сможет минимум через две недели.
Источник Expert.ru в администрации Московской области подтвердил, что распоряжение о введении ограничения на пользование общественным транспортом для непривитых в самом деле «лежит на столе» в областном Минздраве. Однако, по данным источника, на вечер четверга оно не подписано, и его судьба будет зависеть оттого, оказались ли действенными меры по вакцинации владельцев таксопарка, введенные 15 июня.
Когда в Красногорске собираются проверить эффективность предпринятых мер и соответственно подписать или не подписать распоряжение, собеседник Expert.ru сказать затруднился. Однако для принятия того или иного решения у подмосковных властей остается четыре рабочих дня.
Решение о «транспортной блокаде» знаменует новый шаг властей в борьбе не только с коронавирусной инфекцией, но и не в меньшей — если не в большей — степени с экономической активностью населения. Ограничение транспортной доступности в столичном мегарегионе, где только маятниковая миграция составляет, по разным оценкам, от 3 до 5 млн человек в сутки (плюс внутриобластные и внутримуниципальные поездки) означает полный коллапс всей трудовой деятельности, а следовательно, и львиной доли экономической активности.
Даже если жители области под угрозой недопуска в общественный транспорт бросятся в пункты вакцинации, на прививку нескольких миллионов человек понадобятся недели. Сейчас в Подмосковье привиты только 1 млн 240 тысяч человек, то есть 17 процентов населения, которому рекомендована вакцинация. Власти региона ставят задачу вакцинировать 35—40 тысяч человек в сутки. Учитывая, что в области проживает около 4 миллионов человек трудоспособного возраста, выдать им всем QR-коды (читай — пропуска в общественный транспорт, а также в кафе) получится при таких темпах не раньше, чем за два месяца.
Что же касается мер, которые предпринимают власти Москвы и области, то жители агломерации уже назвали их «вакцинным апартеидом».
С граблями наперевес
Если заявление властей о допуске в общественный транспорт по QR-кодам окажется реализовано, оно приведет к цепной реакции с катастрофическими последствиями не только для экономики, но и для охраны здоровья, опасается директор Институт экономики города Александр Пузанов.
«Надо сначала достичь определенного уровня вакцинирования и только после этого вводить ограничения для невакцинированых, но никак не в обратной последовательности, — предупреждает он. — Ограничения должны распространяться на меньшинство, а не на большинство».
Продвижение превентивного варианта ограничений приведет к результатам, которые будут хуже тех, которые были бы получены, если бы ничего не предпринималось вовсе. В качестве примера он приводит ситуацию с требованием предъявления кодов для посадки в транспорт при отсутствии объяснения того, как эти коды будут считываться.
«Если предположить, что эта обязанность ляжет на водителей автобусов, то проверка пассажиров, особенно в часы пик, сделает каждую остановку борьбой за выживание. Мы это уже видели, когда так пытались контролировать пассажиров в метро. Сейчас в часы пик на турникетах подмосковных электричек приходится стоять в очереди по десять минут, чтобы просто через них пройти. Если к этому добавится еще контроль кодов, очереди удлинятся еще на столько же», — предупреждает он не наступать повторно на те же грабли.
Весьма вероятно при этом, предвидит Пузанов, что водители будут проверять коды с той же тщательностью, с которой охранники в торговых центрах измеряют сегодня температуру у входящих — просто механически взмахивая тепловизорами, даже не глядя на цифры. Так или иначе, защитная функция всех ограничений превращается в фикцию, и власти не могут про это не знать. Что, впрочем, не отвращает их от принятия новых, столь же неисполнимых, решений.
«Никакие решения, затрагивающие миллионы людей, нельзя принимать административным указанием, — напоминает эксперт. — Сначала необходимо создать инфраструктуру, способную обрабатывать последствия таких решений, а не строить дом с крыши. Кто-нибудь, вообще, просчитывал, можно ли эти требования выполнить без того, чтобы не ввергнуть регион в логистический коллапс?»
Он добавляет: еще одним, со всех сторон негативным последствием допуска в общественный транспорт по QR-кодам будет то, что часть населения снова пересядет на личные автомобили. То есть, одним махом будут сведены на нет многолетние усилия самих же властей по минимизации поездок на личных авто.
Москва и область — против миллионников
Expert.ru уже не раз обращал внимание на то, что в отношении третьей волны коронавируса ни у властей, ни у специалистов общего понимания нет.
В четверг вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин заявил, что люди, не делавшие прививки или не имеющие антител после болезни, не имеют права ходить в общественные места, на работу, куда угодно — одним словом, находиться в скоплениях народа. Локдауны он при этом назвал «прошлым веком».
В тот же самый день его коллега по РАН Вадим Покровский выступил против принудительной вакцинации. «В России, чем больше ужесточают, тем больше люди сопротивляются. Есть большие риски, если слишком давить. Вакцина — это, конечно, хороший метод защиты, но в последнее время у нас очень непоследовательные заявления делаются: например, что надо третий раз вакцинироваться. Логично, что у населения возникает мысль, что вакцина не очень, если ей надо ревакцинироваться каждые полгода», —- считает он.
Разброд и шатание наблюдаются и в высших эшелонах власти, о чем свидетельствует заочная перепалка между уполномоченной по правам человека при президенте Татьяны Москальковой и спикером Дмитрием Песковым по поводу того, допустима ли дискриминация граждан по признаку вакцинирования.
Для битвы с коронавирусом это все равно, как если в штабе фронта одни генералы предлагают наступать, другие — обороняться, а верховный главнокомандующий наблюдает за всем этим свысока и не спешит поставить точку в спорах.
Впрочем, главнокомандующий, в любом случай, создает эффект присутствия. В обращении к участникам открывшейся сегодня в Сочи двухдневной международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» Владимир Путин заметил, что обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества.
«Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти 4 млн человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира. Очевидно, что эффективное противостояние угрозам биологического характера требует самого тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ», - подчеркнул президент.
Сегодня в России и в мире выявились два подхода к борьбе с пандемией. Первый — упомянутый выше московско-подмосковный, где по потенциальным вирусоносителям наносят удары с применением, так сказать, smart weapons — умного оружия точечного подавления. Другой подход, применявшийся повсеместно год назад, когда власти таким высокоточным орудием не обладали, это ковровые бомбардировки - когда головную боль лечат гильотиной.
Примером региона, власти которого взялись за борьбу с пандемией методом выжженной земли, является Бурятия, входящая в пятерку лидеров по темпам прироста случаев COVID-19. Статистика коронавируса в России: за последние сутки зарегистрировали 17 594 случая заражения коронавирусом - ЭкспертРУ - Коронавирус. Статистика коронавируса. Статистика коронавируса в России. (expert.ru)
В республике объявили нерабочими две недели, с 27 июня по 11 июля, в течение которых запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, общественного транспорта и СМИ. Это может рассматриваться как совпадение, но в ноябре прошлого года Бурятия первой из всех регионов РФ объявила локдаун, тоже на две недели. Будет ли пример Бурятии первым камнем, который вновь столкнет лавину, станет ясно в ближайшие дни.
Уравнялись, вакцинировлись, пошли выбирать
С точки зрения того, какая из моделей наносит экономике меньший урон, особых сомнений не возникает — это модель, которая принята на вооружение в Москве и области. Однако с точки зрения социально-политических последствий такой однозначности нет, говорит заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута.
«Российский менталитет совершенно четко предпочитает равенство всех во всём, в том числе в ограничениях свободы. Обычного россиянина, о высоких политических материях не задумывающегося, раздражает сам факт того, что его сосед может получить какие-то преференции. Даже если он сам может те же преференции получить, совершив определенные действия. В данном случае, сходив на пункт вакцинации», — поясняет она.
В предвыборный год раздражать и без того не очень довольных жизнью граждан властям совершенно ни к чему, поэтому можно предположить, что модель вакцинной дискриминации ограничится парой-тройкой мегаполисов, в которых доверие населения к партии власти не блещет и так, безо всяких пандемий, и терять провластным кандидатам в этих регионах, по большому счету, нечего. Остальные же, скорее всего, примут модель «равенства в беде», которая воспринимается их населением как пусть неприятная, но естественная и на электоральные предпочтения не влияющая.
«Власти Москвы и области, вольно или невольно, копируют давно применяемую в Китае модель социальных рейтингов, когда объем прав каждого гражданина напрямую зависит от его поведения, — считает Ведута. — Их (власти) не смущает, что это противоречит статье 19 Конституции — ведь подавляющее большинство населения за пределами столиц не высказывает недовольства таким “вакцинным рейтингованием”. Наметившаяся в России тенденция к использованию цифровизации в целях ограничения свобод граждан, а не их расширения, еще больше отдаляет страну от евроатлантической цивилизации».
Эти две модели, вероятно, не являются единственно возможными, но любая из них вступает в противоречие с главным общественно-политическим мероприятием нынешнего года — парламентскими выборами. Еще ни одна предвыборная кампания в мире не велась в условиях, когда кандидаты не могут общаться с избирателями вживую.
Поэтому у властей, федеральных и региональных, альтернатива достаточно жесткая: поскольку перенести выборы до лучших времен не представляется возможным (хотя весь депутатский корпус проголосовал бы за это обеими руками), остается «задушить» эпидемию в предельно короткие сроки. Похоже, именно жестким дедлайном и объясняются драконовские меры региональных властей.
Примечательна в этой связи оговорка московского мэра Сергея Собянина, который в четверг заявил, что Москва находится «практически на пике заболеваемости». Если мэр сказал это не для красного словца, это означает, что в следующие недели заболеваемость должна пойти на спад, и препятствием к предвыборным мероприятиям быть перестанет.