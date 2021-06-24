Ковидные ограничения в Подмосковье: с граблями наперевес

Запрет на пользование общественным транспортом для непрошедших вакцинацию жителей, который власти Московской области намерены, по сообщениям, ввести уже 1 июля, является самой радикальной на сегодня мерой принуждения граждан к прививке от коронавируса.

В столичном регионе, где за минувшие сутки подтверждено 2323 новых случая инфицирования COVID-19 (это самый резкий суточный прирост за полтора года) в этом случае в автобусы и электрички после 1 июля не будут пускать без предъявления QR-кода, выдаваемого после прохождения вакцинации или сдачи ПЦР-теста.

Код можно получить на сайте Госуслуг, но выдается он только после полного вакцинирования. В случае со всеми вакцинами, кроме Спутник-Лайт, это означает, что даже если человек бросится прививаться прямо сегодня, сесть в автобус от дома до работы он сможет минимум через две недели.

Источник Expert.ru в администрации Московской области подтвердил, что распоряжение о введении ограничения на пользование общественным транспортом для непривитых в самом деле «лежит на столе» в областном Минздраве. Однако, по данным источника, на вечер четверга оно не подписано, и его судьба будет зависеть оттого, оказались ли действенными меры по вакцинации владельцев таксопарка, введенные 15 июня.

Когда в Красногорске собираются проверить эффективность предпринятых мер и соответственно подписать или не подписать распоряжение, собеседник Expert.ru сказать затруднился. Однако для принятия того или иного решения у подмосковных властей остается четыре рабочих дня.

Решение о «транспортной блокаде» знаменует новый шаг властей в борьбе не только с коронавирусной инфекцией, но и не в меньшей — если не в большей — степени с экономической активностью населения. Ограничение транспортной доступности в столичном мегарегионе, где только маятниковая миграция составляет, по разным оценкам, от 3 до 5 млн человек в сутки (плюс внутриобластные и внутримуниципальные поездки) означает полный коллапс всей трудовой деятельности, а следовательно, и львиной доли экономической активности.

Даже если жители области под угрозой недопуска в общественный транспорт бросятся в пункты вакцинации, на прививку нескольких миллионов человек понадобятся недели. Сейчас в Подмосковье привиты только 1 млн 240 тысяч человек, то есть 17 процентов населения, которому рекомендована вакцинация. Власти региона ставят задачу вакцинировать 35—40 тысяч человек в сутки. Учитывая, что в области проживает около 4 миллионов человек трудоспособного возраста, выдать им всем QR-коды (читай — пропуска в общественный транспорт, а также в кафе) получится при таких темпах не раньше, чем за два месяца.

Что же касается мер, которые предпринимают власти Москвы и области, то жители агломерации уже назвали их «вакцинным апартеидом».

С граблями наперевес

Если заявление властей о допуске в общественный транспорт по QR-кодам окажется реализовано, оно приведет к цепной реакции с катастрофическими последствиями не только для экономики, но и для охраны здоровья, опасается директор Институт экономики города Александр Пузанов.

«Надо сначала достичь определенного уровня вакцинирования и только после этого вводить ограничения для невакцинированых, но никак не в обратной последовательности, — предупреждает он. — Ограничения должны распространяться на меньшинство, а не на большинство».

Продвижение превентивного варианта ограничений приведет к результатам, которые будут хуже тех, которые были бы получены, если бы ничего не предпринималось вовсе. В качестве примера он приводит ситуацию с требованием предъявления кодов для посадки в транспорт при отсутствии объяснения того, как эти коды будут считываться.

«Если предположить, что эта обязанность ляжет на водителей автобусов, то проверка пассажиров, особенно в часы пик, сделает каждую остановку борьбой за выживание. Мы это уже видели, когда так пытались контролировать пассажиров в метро. Сейчас в часы пик на турникетах подмосковных электричек приходится стоять в очереди по десять минут, чтобы просто через них пройти. Если к этому добавится еще контроль кодов, очереди удлинятся еще на столько же», — предупреждает он не наступать повторно на те же грабли.

Весьма вероятно при этом, предвидит Пузанов, что водители будут проверять коды с той же тщательностью, с которой охранники в торговых центрах измеряют сегодня температуру у входящих — просто механически взмахивая тепловизорами, даже не глядя на цифры. Так или иначе, защитная функция всех ограничений превращается в фикцию, и власти не могут про это не знать. Что, впрочем, не отвращает их от принятия новых, столь же неисполнимых, решений.