Курорты Краснодарского края перестанут принимать гостей без прививки от COVID-19

Начиная с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Об этом написал в соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, исключение будет сделано для тех, кто не может сделать прививку по медицинским исключением.

Также он отметил, что сейчас в Краснодарском крае наблюдается рост числа заболевших коронавирусом и увеличивается число госпитализаций.

«Наша задача – защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — сказал Кондратьев.

В этой связи с 1 июля принимать отдыхающих в гостиницах, санаториях и детских лагерях на Кубани будут при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

«С 1 августа эта мера будет ужесточена – принимать гостей будут только при наличии у них с сертификата о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – написал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной, однако гражданам ранее указанных профессий нежелающим вакцинироваться придётся поискать себе другое место работы.

«В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что отказывающиеся от вакцинации должны уйти с работы или поискать себе другое место работы в сфере не предполагающей работы с людьми.