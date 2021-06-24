Курс доллара: рубль сохраняет потенциал для роста

В среду рубль укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне возросшего интереса глобальных игроков к риску и благодаря активно дорожающему «чёрному золоту». Открывшись утром на уровне 72,87 к доллару и возле 86,90 к евро, наша валюта вскоре прибавила, однако позже стала сдавать свои позиции, реагируя на новости об инциденте на Черном море в районе мыса Фиолент.

Так, ещё в 13:00 мск пара доллар-рубль торговалась по 72,53 руб. за доллар. Но сразу после информации о том, что российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, а самолёт СУ-24М выполнил бомбометание, произошёл временный разворот в валютной паре.

При этом в моменте «американец» стоил 72,71. Но затем ситуация на рынке вновь стабилизировалась, после чего рубль опять вернулся к росту и к закрытию основной сессии на Мосбирже курс доллара составлял 72,58 руб., что на 29,75 дешевле чем было сутками ранее. Курс евро по данным на 19:00 мск составлял 86,75 руб. (- 31,25 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, национальная валюта завершила торги среды в восходящем тренде благодаря росту нефтяных котировок и возросшему аппетиту инвесторов к рисковым активам, к которым относится и рубль. Кроме того, поддержал курсовую динамику спрос на ликвидность в рублях со стороны компаний-экспортеров в период налоговых выплат июня.

Как напомнил Дмитрий Бабин из БКС, вчера рубль с самого утра планомерно рос на фоне позитивного внешнему фону. При этом в начале сессии была зафиксирована незначительная просадка. После чего рост российской валюты вновь ускорился следуя за мировыми ценами на «чёрное золото» за нефтяными ценами, а также реагируя на восстановление спроса на риск со стороны инвесторов.

Очередной всплеск спроса на рисковые активы вызван мягкими заявлениями чиновников американского регулятора, которые сгладили эффект от ужесточения риторики ФРС, считает эксперт.

«Это убедило игроков, что сворачивания монетарных мер стимулирования пока не предвидится, а рост инфляции носит временный характер и обусловлен дисбалансом спроса и предложения».

В этой связи мы полагаем, что в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет находиться в коридоре 72,30-72,90, а в паре с евро – в пределах 86,50-87,20.

Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка уверен, что в ближайшие дни наша валюта продолжит укрепляться. По его мнению, в паре с долларом рубль будет двигаться к нижним границам коридора 72,00-74,00. Как пояснил эксперт, его оптимизм строится на дорогой нефти и повышенной склонности глобальных игроков к рисковым активам после комментариев главы центробанка США Джерома Пауэла.

Между тем в банке «Санкт-Петербург» заявили, что рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления. При этом аналитики этой кредитной организации напомнили, что во вторник наша валюта немного просела. Вчера же ситуация стала улучшаться, и если бы не инцидент с британским эсминцем, то позиции рубля были бы более устойчивыми, отметили они.

Но даже эта ситуация не стала критичной для курсовой динамики. Факторами поддержки нацвалюты выступает сейчас возросший аппетит со стороны глобальных игроков к риску, а также продолжение роста мировых цен на «чёрное золото».

«Кроме того, за рубль выступает налоговый период, пик которого уже в эту пятницу и в понедельник. В этой связи мы видим потенциал для укрепления рубля. Наш прогноз: пара доллар-рубль до конца этой недели продолжит движение в сторону 72,00. Пробить же этот барьер пока не получится из-за налёта секретности вокруг подробностей новых антироссийских санкций», – рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург».