Названы продукты, вызывающие рак груди

Специалисты Каталонского института онкологии в Испании провели специальные исследования, по результатам которого установили продукты, которые усиливают воспаление и повышают сразу на 12% вероятность рака груди.

В эксперименте приняли участие более 318 тыс. женщин. За тем, как они питаются исследователи наблюдали на протяжении 14 лет. В итоге был составлен список продуктов, увеличивающих вероятность развития рака груди. К ним относятся: сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, рафинированные углеводы, жареная еда, обработанное мясо и насыщенные жиры.

«Таким образом, частое употребление обработанного мяса с сильно рафинированным хлебом, с маргарином, а также употребление сладких газированных напитков может вызвать резкий всплеск воспалительной реакции. Тем самым подтверждено, что данные процессы повышают риск развития раки груди. Кроме того, они вызывают другие виды онкологи, аутоиммунные расстройства, сердечно-сосудистые недуги, ожирение и диабет», – говорится в заключении учёных, которое опубликовано в издании «Eat This, Not That!».

Ранее в Минздраве назвали основные причины развития рака груди и кишечника, а также ишемической болезни. Речь идёт об очень низком уровне физической активности населения.

В частности, согласно данным ВОЗ, каждый третий случай ишемической болезни сердца связан именно с пассивным образом жизни. Кроме того, низкая физическая активность приводит к таким серьёзным заболеваниям, как рак груди и кишечника (25%) и сахарного диабета (27%). Всего же малоподвижный образ жизни является причиной примерно 6% смертей на планете.