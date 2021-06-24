Цены на нефть умеренно растут на увеличении спроса

Мировые цены на нефть утром 24 июня показывают слабую отрицательную динамику на новостях об увеличении спроса на сырьё со стороны восстанавливающийся экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе прибавила 0,09%, до $75,26 за баррель, котировки на WTI с поставками в августе подорожали на 0,12%, до $73,17 за баррель.

Аналитики отмечают, что ситуация на рынке продолжает оставаться положительной для цен на нефть благодаря экономическому восстановлению, вакцинации от ковид по всему миру, что позволяет поддерживать спрос на сырье на достаточно высоком уровне. Так, по данным минэнерго США запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона вместо ожидаемых 3,9 миллиона баррелей.

В центре внимания продолжает оставаться заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения. По сообщению СМИ в ближайшее время планируется дополнительно увеличить лимиты добычи в августе.

«Низкий уровень предложения кажется более чем достаточным фактором, чтобы ОПЕК+ повысил добычу», - поделилась мнением стратега Daily FX Маргарет Ян, которую цитирует агентство Bloomberg. Она также отметила, что любое такое увеличение должно быть очень медленным и постепенным.

