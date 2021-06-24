Меркель и Макрон выступили с неожиданной инициативой в отношении России

ФРГ и Франция призвали к новой стратегии ЕС в отношениях с Россией. Если коротко, то речь идет об оживлении дискуссий с Москвой по самым разным вопросам, касающимся как двусторонних отношений, так и международной безопасности в целом. Обращает на себя внимание то, что новая стратегия была обнародована через неделю после встречи в Женеве между президентами Байденом и Путиным. Так что, можно с полным основанием говорить, что Джо Байден и Владимир Путин «разбудили» Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона, как в свое время декабристы Герцена, и заставили их выступить с неожиданной инициативой по улучшению отношений с Россией.

По словам европейских дипломатов, которые приводит Financial Times (FT), Ангела Меркель даже хочет, чтобы Евросоюз подумал над приглашением Владимира Путина на саммит ЕС. Эммануэль Макрон инициативу коллеги, кстати, поддержал.

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Российский президент раньше неоднократно участвовал в работе саммитов ЕС, но в 2014 году эта практика была приостановлена.

О новой инициативе Берлина и Парижа стало известно в среду: о ней сообщили немецкий и французский послы в Брюсселе. Однако, как пишет FT, Меркель последние несколько дней активно общается по поводу отношений с Россией с коллегами по цеху. В том числе и с целью обсудить ее предложение по России в Берлин приезжали на переговоры Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Не остался, естественно, в стороне и госсекретарь Энтони Блинкен, который сейчас тоже находится в Берлине.

«Какими бы острыми не были споры с Россией,- считает Ангела Меркель,- мы должны держать каналы общения открытыми, чтобы иметь возможность четко выражать нашу позицию и интересы и искать пути решения проблем».

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«Речь идет об эффективности (диалога), а не каком-то особом формате встреч»,- приводит FT слова одного высокопоставленного французского дипломата, который подчеркнул также, что Эммануэль Макрон инициативу Меркель поддерживает.

Пресс-секретарь правительства ФРГ напомнила, что Германия и Франция последние годы часто координируют совместные действия накануне саммитов ЕС и разрабатывают общие предложения.

FT также пишет, что уже состоялись первые консультации между еврочиновниками и Кремлем, включая и посещение российским президентом саммитов ЕС.

В Берлине считают, что встреча между Байденом и Путиным стала своего рода лекалом для возрождения отношений с Москвой. Ангела Меркель регулярно встречается с российским лидером. К примеру, они на этой неделе уже успели пообщаться по телефону по случаю 80-летия нападения фашисткой Германии на Советский Союз.

Инициатива Берлина и Парижа наверняка будет встречена в штыки рядом восточно-европейских государств и, в первую очередь, балтийскими странами и Польшей. Один из дипломатов сообщил FT, что германо-французское предложение вызвало раздражение ряда европейских стран, которые формально недовольны тем, что оно было сделано накануне июньского саммита, который открывается вечером 24 июня, а фактически, конечно, по его существу.

Европейские лидеры коротко обсудили отношения с Россией на майском саммите ЕС и поручили Еврокомиссии (ЕК) подготовить предложения по этому вопросу. Однако германо-французское предложение значительно шире и глубже, чем анализ ЕК, обнародованный на прошлой неделе, в котором говорилось о «негативной спирали» в российско-европейских отношениях и о необходимости противостоять «враждебным действиям» России при помощи экономических санкций.