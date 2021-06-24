«Норникель» — «Русал»: buy back по принципу win-win

ГМК «Норильский никель» объявил о проведении обратного выкупа акций (buy back. В рамках этой процедуры, говорится в сообщении на сайте компании, комбинат выкупит до 5 382 865 акций, по 27 780 рублей за бумагу. Таким образом, «Норникель» выкупит приблизительно 8,4% акций на общую сумму 2 млрд долларов.

Всего же к выкупу было предъявлено 64 204 134 акции (в 12 раз больше лимита). Это объясняется тем же, чем объясняется и то, для чего была начата сама процедура «бай бэк».

Статья по теме: Норникель: все хуже и хуже

О том, что «Норникелю» предстоит «бай бэк», стало известно еще в конце апреля 2021 года, напоминает «Прайм». Тогда совет директоров «Норникеля» по инициативе крупнейших акционеров компании — «Интерроса» (34,6% акций), « Русала» (27,8% акций) и Crispian (4,7% акций) — принял решение о проведении обратного выкупа акций. Но сам В тоже время, сама «Холдинговая компания Интеррос» Владимира Потанина, один из основных акционеров «Норникеля», сообщала, что не собирается участвовать в обратном выкупе его акций.

Заявки на участие в программе принимались до 18 июня. Оплату акций планируется завершить до 3 июля.

Решение совета директоров «Норникеля» о выплате дивидендов как 50% от свободного денежного потока (FCF) за 2020 год и о проведении обратного выкупа акций компании на сумму до 2 млрд долларов до конца 2021 года стало компромиссным, объясняет эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Ранее дивиденды рассчитывались исходя из другой формулы, как 60% от доналоговой прибыли (EBITDA) при соотношении чистого долга к EBITDA не ниже 1,8.

Статья по теме: Владимира Потанина преследуют неприятности

Но после того, как «Норникелю» пришлось выплатить огромный штраф 146,2 млрд. рублей из-за инцидента по розливу дизтоплива в Норильске в мае 2020 года, главный акционер «Норникеля» — «Интеррос» предложил сократить дивиденды поменяв формулу расчета дивидендов, напоминает аналитик.

Для второго по величине акционера «Норникеля» «Русала», такой вариант был неприемлемым, потому что сокращал объем полученных дивидендов почти на 1 млрд долларов, которые нужны «Русалу» для финансирования своей инвестпрограммы. В итоге, повторяет эксперт, был достигнут компромисс, формула расчета дивидендов изменена в сторону сокращения их объема, но при этом запущена программа обратного выкупа акций, в ходе которой «Русал» направил заявку на продажу всего пакета акций «Норникеля» (27,8%).

Согласно коэффициенту выкупа, у «Русала» будет выкуплено 3,7 млн. акций «Норникеля» на сумму 1,4 млрд долларов, что сократит долю владения с 27,8 до 26,2% и полностью удовлетворит интересы «Русала», позволив финансировать собственные инвестпрограммы и долг компании, уверен Антон Гринштейн.

Что касается перспектив «Норникеля», то, по словам эксперта, во многом они будут зависеть от будущей инвестпрограммы и дивидендной политики, замечет он. Исходя из текущих параметров, справедливая оценка компании видится на отметке 27 300 рублей за акцию, при текущем рыночном курсе акций в 25 200 рублей, потенциал роста составляет около 8%.

Win-win

Обратный выкуп акций «Норникеля» имеет несколько целей с точки зрения основных акционеров, поясняет, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Для решения об этом был выбран момент в конце апреля, когда котировки акции скорректировались вниз от максимумов, к рубежам около 25800. В таких условиях можно приобрести акции с рынка «по дешёвке».

Владелец наиболее крупного пакета «Интеррос» (34,6%) в данном случае выигрывает именно на этом. Покупаемые с рынка акции погашаются, что увеличит его долю в компании до 35,8%. Причём это будет сделано без задействования средств самого «Интерроса», а на деньги «Норникеля».

«Интеррос», обращает внимание Марк Гойхман, не предъявляет свои акции к выкупу. Напротив, он рассчитывает на потенциал их роста. Для этого, в частности, главный акционер предполагает вкладывать свои средства в компанию, когда его пакет станет больше. Таким образом, «Норникель» получит инвестиции, не продавая свои акции, а наоборот, скупая их. Для компании такой подход вполне целесообразен.

У второго по значению акционера — «Русал» (27,8% акций) — цели противоположные, продолжает аналитик. Он предъявляет к выкупу свои акции. Рассчитывает получить от их продажи в рамках «бай бэк» средства для собственных проектов, не связанных с «Норникелем».

В частности — для инвестиций в свои сибирские алюминиевые заводы: Тайшетский, Красноярский, Иркутский, Новокузнецкий, Братский. С учётом подлежащего продаже пакета «Русала», он получит порядка 1,4 млрд долларов. Но при этом доля его в «Норникеле» снизится до 25,5%. Вероятно, «Русал» считает, что собственные проекты в данном случае более перспективны для него, чем акции «Норникеля». Тем более, что свое представительство в «Норникеле» «Русал» сохранит неизменным.

Таким образом, ситуация близка к эффективному принципу win-win (беспроигрышный). В процессе каждый из главных игроков выигрывает — «Норникель», «Интеррос», «Русал». Они удовлетворяют, казалось бы, противоположные интересы, но без ущемления интересов других. Рынок благоприятно воспринимает «бай бэк», заключает Марк Гойхман. Цена акции сейчас лишь немного ниже, чем при его объявлении — 25200 руб.