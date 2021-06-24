Перечень госпрограмм обновят

Правительство решило обновить перечень госпрограмм. Госпрограмма это документ стратегического планирования. Она содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение целей в сферах социально-экономического развития и (или) обеспечения национальной безопасности. Мероприятия, включённые в госпрограмму, взаимоувязаны по задачам, срокам, исполнителям, ресурсам и инструментам государственной политики.

Распоряжение об обновлении перечня подписал 22 июня председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает сайт правительства РФ.

В перечень включат новые госпрограммы – «Развитие туризма», «Содействие международному развитию» и «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». Мероприятия госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности» включат враспределят между госпрограммами «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» и «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», а самоё программу «Развитие внешнеэкономической деятельности» упразднят.

Кроме того, определён список из 10 комплексных госпрограмм. Они позволяют свести воедино разные мероприятия, направленные на развитие конкретной отрасли или территории. В их числе – «Доступная среда», «Комплексное развитие сельских территорий», «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

В мае правительство одобрило положение о новой системе управления госпрограммами. Документ предусматривает формирование перечня общественно значимых показателей для каждой ГП, упрощение процедуры внесения изменений в паспорта программ, утверждение их единой структуры. В госпрограммах также станет обязательной проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени.

Полный переход к новой системе управления госппрограммами наметили на 2022 год. Изменения должны нацелить госпрограммы на национальные цели развития, утверждённые Президентом России, повысить эффективностьих достижения и упростить контроль за выполнением мероприятий.