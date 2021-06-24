Песков предложил нежелающим вакцинироваться поискать другую работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, однако гражданам ранее указанных профессий нежелающим вакцинироваться придется поискать себе другое место работы.

«В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку», - заявил чиновник. Он добавил, что отказывающиеся от вакцинации должны уйти с работы или поискать себе другое место работы в сфере не предполагающей работы с людьми.

На вопрос журналистов, в чем состоит добровольный выбор гражданина делать прививку или нет, Песков ответил, что «добровольность в возможности поменять работу». Чиновник заявил, что такие меры обусловлены текущим моментом и эпидемиологической ситуацией.

«Действуют особые полномочия главы региона. Это все связано с пандемией и необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки», - успокоил собравшихся чиновник.

Ранее приказ об обязательной вакцинации работников сфер торговли, общепита, водителей транспорта, курьеров, социальных работников выпустила главный санитарный врач Москвы Ракова.

