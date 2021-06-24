Предприниматели смогут открыть точки нестационарной торговли в 11 округах столицы - заммэра Ефимов

В Москве предприниматели смогут открыть пункты проката, бахчевой развал, киоски с мороженым, точку бытового обслуживания или общественного питания в 11 округах города. Для этих целей в столице выставили на торги 93 нестационарных торговых объекта и площадок для их размещения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Выставленные на торги нестационарные торговые объекты и площадки под их размещение, которые расположены во всех административных округах города, кроме Зеленограда. Среди них как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката. Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка 5 участников на лот», – сказал заместитель мэра.

Выставленные на торги объекты расположены в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети. Площадь объектов составляет от 1,5 до 147 квадратных метров.

«Все аукционы пройдут в электронной форме, стартовая цена месячной платы за право осуществления деятельности в нестационарном торговом объекте варьируется в зависимости от площади, назначения и расположения объекта от 1,6 до 205,8 тысячи рублей. Как правило наибольшим спросом у предпринимателей традиционно пользуются объекты, расположенные в подуличных переходах Московского метрополитена», – сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.