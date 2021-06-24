Прогноз погоды на неделю: остаться в живых – синоптики рассказали о погоде в России

Аномальная жара, накрывшая нашу страну, не спешит покидать территорию Русской равнины. Так, в центральных регионах страны, на Северо-западе, в Поволжье, Северном Кавказе и даже на Севере температурные рекорды обновляются в ежедневном режиме. От жуткого зноя изнывает сейчас Карелия и Астраханская область, плюс 38 фиксируется в Якутии.

Когда же аномальный зной отступит и что нам ждать в ближайшие дни? Об этом читайте в нашем материале.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз погоды на неделю

Июнь этого года надолго останется в памяти жителей Северной столицы. С начала первого месяца календарного лета в Санкт-Петербурге стоит безумная жара. Того, что происходило здесь все последние дни с погодой – не помнят даже старожилы. Да и синоптики хватаются за голову – всех их прогнозы, которые они озвучивали ранее, разбиты в пух и прах «горячей» действительностью и почти африканской жарой с палящим солнцем и минимумом осадков. При этом климатические рекорды обновляются ежесуточно.

Например, 22 июня максимальный температурный фон в городе на Неве достигал отметки в плюс 33,5, сместив с пьедестала рекорд революционного 1917 года. Ещё один любопытный факт – температура воды в Неве прогревалась до плюс 21, сравнявшись с температурой воды на черноморских курортах России. А на пляжах Финского залива она и вовсе достигала плюс 25, то есть как в Средиземном море у берегов турецкой Анталии.

Но уже сегодня в регион пришло долгожданное похолодание. 24 июня в Санкт-Петербург и Ленинградскую область ворвался атмосферный фронт, который спровоцировал кратковременные дожди, а местами ливни с грозами и даже град.

При этом ветер был умеренный, но при грозе порывистый. Воздух же остыл примерно на 4-6 градусов. Но даже несмотря на это климатическая обстановка здесь до конца недели останется очень тёплой, но столбики термометров уже вряд ли достигнут 30-градусных отметок.

Погода в Москва. О похолодании остаётся только мечтать

А вот в Москве о похолодании остаётся только мечтать. Накануне воздух в российской столице на метеостанции в ВДНХ прогревался до плюс 34,8, что стало новым максимумом для первого летнего месяца. До этого самым «горячим» днём в Москве было 21 июня 1901 года. Тогда температурный фон составлял плюс 34,7.

Но и этот рекорд не устоял. Уже сегодня в столичном регионе под влиянием антициклона, который пока не собирается покидать Москву и Подмосковье, на градусниках было выше плюс 35.

Изнуряющая жара сохранится в столице и завтра. По прогнозу синоптиков, столбики термометров 25 июня готовы преодолеть отметку в 36 градусов. И такой аномальный зной продолжит испытывать москвичей и гостей столицы до начала следующей недели. По прогнозам метеорологов, только в понедельник 28 июня начнёт проскальзывать холодный фронт, который понизит температуру до плюс 26-28.

Но и такие показатели выше климатической нормы, хотя после плюс 35-36 – это настоящее спасение. Метеорологи при этом обещают, что дышать станет легче, освежат обстановку и дожди, возможны сильные ливни и грозы. Впрочем, встреча горячих и холодный воздушных масс неминуемо спровоцирует серьёзные природные катаклизмы. Атмосфера может выстрелить так, что никому мало не покажется.

Остаться в живых. Медики рассказали, как не получить тепловой удар в жару

Но это произойдёт не раньше начала следующей недели, а на ближайшие дни всем нам нужно запастись терпением и просто остаться в живых, потому что температурный фон продолжает оставаться за гранью.

Столь сложные климатические условия, которые наблюдаются в России, приводят к выраженному термическому дискомфорту. Жгучие солнце, насыщенное энергией, дефицит кислорода в воздухе и формирование погодной гипоксии являются нагрузкой для организма не только пожилых и метеозависимых людей с хроническими недугами, но и вполне здоровых, молодых граждан.

Чтобы пережить аномальную жару без последствий для здоровья, медики советуют придерживаться простых, но очень действенных правил. В частности, необходимо соблюдать питьевой режим. Лучше всего употреблять тёплую негазированную воду.

При этом взрослому человеку без серьёзных нарушений в работе почек и сердца нужно выпивать около 40 мл воды в сутки на 1 кг массы тела. То есть для человека весом 50 кг необходимо – 2 литра, 60 кг – 2,4 литра, 70 кг – 2,8 литра и так далее. Другими словами, чем больше вы весите — тем больше нужно пить.

И лучше это должны быть горячие напитки. При помощи такой жидкости восстанавливается водный баланс в организме, так как горячая вода испаряется, а тело – охлаждается. А вот холодную воду пить не рекомендуется. Во-первых, она не спасает от перегрева, а во-вторых – можно просто заболеть из-за разницы температур.

Не забываем и про головные уборы, которые должны быть светлых тонов. Одежду лучше всего носить белого цвета, чтобы ткань отражала лучи солнца. В пики жары – с 12:00 до 16:00 рекомендуется находиться в помещении. Если же выйти на улицу необходимо, то захватите с собой спрей для лица – его можно, как купить, так и сделать самому и орошать им лицо, а также открытые части тела. Не забываем и о защитных кремах со степенью защиты минимум 30 SPF.