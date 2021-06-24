Рецептурные препараты уходят в онлайн-торговлю

Законопроект, позволяющий реализовать эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами в Москве, Московской и Белгородской областях, внесло 21 июня Минэкономразвития. Изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», предложенные министерством в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ozon первым среди коллег по рынку выступил с предложением экспериментального правового режима в отдельных регионах России и активно участвовал в обсуждении с профильными ведомствами, — сообщили в пресс-службе компании. — Планируется, что экспериментальный правовой режим будет действовать два года. Дата начала его применения зависит от сроков принятия законопроекта-спутника и согласований с ведомствами».

Эксперимент позволит протестировать онлайн-торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Исключением станут наркотические и психотропные препараты, а также сильнодействующие лекарства, которые содержат малые количества наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров. Не затронет дистанционная торговля и спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.

«Компания Ozon обратилась к нам с инициативой по установлению экспериментального правового режима, обеспечивающего возможность дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов в Москве, Московской и Белгородской области, — прокомментировали в пресс-службе Минэкономразвития. — В этих субъектах Российской Федерации решены вопросы технического подключения онлайн-аптек к региональным сегментам ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в здравоохранении — Ред.). Мы решили поддержать инициативу бизнеса».

Предложения о продаже лекарств в интернет-магазинах с доставкой на дом прорабатывалось давно. Пандемия COVID-19 ускорила принятие решения об их дистанционной продаже. В мае прошлого года правительство РФ выпустило постановление, разрешающее доставку медицинских безрецептурных препаратов, заказанных по телефону или интернету. Рецептурные же препараты было разрешено продавать таким образом только до 31 декабря 2020 года — в связи с распространением пандемии.

Психотропные, спиртосодержащие и наркотики не доставят

Еще в июне прошлого года председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленно палаты (ТПП) Алексей Федоров предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко допустить к торговле лекарствами, в том числе и рецептурными, онлайн-компании. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят Ozon, Wildberries, Сбермаркет, iHerb, «Почта России» и другие, поддержала это предложение. Однако тогда против продажи рецептурных лекарств на постоянной основе выступило Министерство здравоохранения — из-за рисков, связанных с трудностями контроля торговли медицинскими препаратами, которые отпускаются по рецептам.

В этом году Минэкономразвития вернулось к возможности реализовать онлайн-продажу и доставку рецептурных медицинских препаратов для россиян.

Этот шаг, считают в министерстве, поможет решить проблему с доступностью лекарств для населения, что особенно актуально для людей пожилого возраста или с ограниченными возможностями. Кроме того, онлайн-торговля лекарствами позволит наладить доставку лекарств людям, которые живут в отдалении от аптечных пунктов. Покупка лекарства с помощью интернета позволяет также быстро проверить наличие нужного лекарства и сравнить цены в разных аптеках, не выходя из дома.

«Для ее (инициативы — Ред.) реализации необходимо внести изменения в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», предоставить Правительству РФ права на установление экспериментального правового режима по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов по выписанным электронным рецептам, — отметили в Минэкономразвития. — Мы уже подготовили соответствующий законопроект, который сейчас проходит процедуру межведомственного согласования».

При этом запрет на дистанционную продажу наркотических, психотропных и спиртосодержащих лекарственных препаратов отменять не планируется, уточнили в пресс-службе министерства.

Как рассказали в Минэкономразвития, пока параметры эксперимента — условные.

Конкретика экспериментального правового режима (ЭПР) — сроки, перечень компаний-субъектов, территория и другие — будут определены при доработке программы. Решение о расширении географии отпуска рецептурных препаратов дистанционно будет принято в том числе с учетом результатов эксперимента.

Лекарства в онлайне: сказано - сделано

Еще в феврале 2019 года Владимир Путин, выступая на форуме «Деловой России», заявил о необходимости создания системы электронного распространения рецептурных препаратов.

Система электронных рецептов (ЭР) начала внедряться в 2019 году. Она позволяет врачу сделать назначение лекарственного препарата в виде электронного документа, который затем пациент может предоставить в аптеке. И аптека, и медицинское учреждение, в котором был выписан рецепт, должны для этого быть подключены к Единой государственной информационной системе в здравоохранении (ЕГИСЗ). Одной из первых, внедривших такую систему, стала Белгородская область.

«Мы запустили платформу в сентябре 2019 года. В 2020 году подключили все государственные поликлиники региона и 60% аптек, а в 2021 реализовали сервис бронирования лекарств, — рассказал генеральный директор компании «Медиката» Борис Городецкий. — В результате Белгородская область приняла решение с 1 июля полностью отказаться на своей территории от выписки рукописных назначений, а значит, пилот удался».

Позже к системе присоединились и другие регионы. В частности, в Москве система электронных рецептов стартовала в феврале 2021 года. В столице электронные рецепты привязаны к приложению ЕМИАС.ИНФО — с его помощью можно предъявить электронный рецепт во всех аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения, а также в некоторых коммерческих аптечных сетях.

Существует, однако, проблема. Регионы вправе вводить собственную систему электронных рецептов или несколько, но между собой системы не согласованы, несмотря на то что все они подключены к ЕГИСЗ. То есть, формат электронного рецепта у каждого региона свой. А значит, человек, который прикреплен к клинике в одном регионе, уже не может получить лекарство по электронному рецепту в аптеке в другом регионе, даже соседнем. Остается прежний — бумажный — вариант, но не факт, что такой рецепт человеку выпишут. Например, в Белгородской области, где с 1 июля такая практика будет прекращена.

Если база на всех одна

Возможность создания единой базы электронных рецептов для всех региональных систем ЭР уже прорабатывается, сообщили в «Медикате». И когда она будет реализована, человек сможет получить лекарство по электронному рецепту уже без привязки к региону. На сегодняшний день запущены пилотные проекты в трех регионах, а в сентябре компания планирует подключить частные клиники в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В планах у компании рассмотрение еще 15 заявок от регионов РФ.

«Возможность создания единой базы электронных рецептов для всех региональных систем ЭР уже прорабатывается, — сообщили в «Медикате». — И когда она будет реализована, человек сможет получить лекарство по электронному рецепту уже без привязки к региону».

«В первую волну пандемии мы разработали и предложили Минздраву сервис валидации электронных рецептов для обеспечения возможности доставки рецептурных препаратов, — рассказал Городецкий. — Использование сервиса позволило обеспечить доставку полноценной лекарственной терапии людям, находящимся в режиме самоизоляции. Первым партнером, интегрировавшим сервис, стал Ozon».

Компания пытается охватывать не только Белгородскую область, но и другие регионы, смогла договориться с несколькими частными клиниками. Это как пример того, что в одном регионе могут находиться несколько систем электронных билетов.

На сегодняшний день запущены пилотные проекты в трех регионах, а в сентябре компания планирует подключить частные клиники в крупных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В планах у компании рассмотрение еще 15 заявок от регионов РФ.

Однако, список регионов условный, подчеркнули в «Медикате». В процессе доработки законопроекта он может измениться, как и сроки реализации ЭПР.

Вне зависимости от региона реализовать онлайн-продажу рецептурных лекарств предлагается с помощью сервиса электронных рецептов на сайте аптеки, рассказал Городецкий. Пользователь авторизуется на платформе ЭР, затем сервис передает его аптеке на обслуживание, после чего покупатель может оформить заказ. При доставке курьер провалидирует рецепт, осуществить повторную покупку по нему будет невозможно.

В соответствии с планами нацпроекта «Здравоохранение», система электронного рецепта охватит все регионы России к 2023 году. К тому времени будут понятны первые результаты экспериментального правового режима Минэкономразвития и Ozon — в случае, если законопроект по его проведению одобрят.

Для одобрения, впрочем, есть все основания. Согласно исследованиям фармацевтического рынка, по итогам прошлого года на фоне пандемии COVID-19 он заметно вырос. Повлияли на рост фармы и другие факторы: программа по снятию ограничений на покупку препаратов для лечения онкогематологических заболеваний и разрешение на онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами, которое позволило развиваться электронной коммерции в аптечном секторе.

«Объем аптечного eCom в 2020 году составил порядка 93,2 млрд рублей (совокупно лекарственные препараты и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка, — говорится в исследовании DSM Group ”Фармацевтический рынок — 2020”. — В конце года в декабре она уже была на уровне 8,2%. Но если динамика продаж на рынке в целом — это порядка 10%, то оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2019 годом на 62%».