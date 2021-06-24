Рост промпроизводства: драйвер без драйва и повышенный расход топлива

Обработка задала высокий темп восстановлению отечественного производства. К такому выводу пришло Минэкономразвития, отмечающее, что по сравнению с допандемическими уровнями (4-й квартал 2019 года) майский показатель демонстрирует рост на 1,4%.

«Основным драйвером восстановления промышленного производства стали обрабатывающие отрасли: их рост к маю 2020 года составил 11,4%, к маю 2019 года – 6,3%. Допандемический уровень в обрабатывающей промышленности в мае превышен на 2,7% (с исключением сезонности). Во всех отраслях обрабатывающей промышленности производство уверенно превышает уровень мая 2019 года (как и мая 2020 года)», – заявили в ведомстве, указав на то, что главными драйверами стали химический и металлургический секторы.

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Однако «рывок» ли это на самом деле? И что обеспечило рост? Один из ответов на второй вопрос: позитивные глобальные процессы, которые сыграли на руку нашим производителям.

«Активный рост в промышленности России – это последствия растущего спроса, поскольку в мире постепенно снимаются карантинные ограничения и государства возвращаются к обычной жизни. Соответственно, растет потребление, и зарубежные покупатели заказывают больше продукции из РФ. Второй фактор роста показателей – это цены. На фоне роста курса доллара и несмотря на рост мировых цен, отечественная продукция привлекает клиентов за счет относительно низкой цены», – рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«По отдельным позициям (металлы, комплектующие, сырье) рост стоимости составил 20-50%. Эта тенденция на увеличение глобальных цен (в долларах и евро) будет продолжаться, а значит, отечественные компании будут получать повышенную прибыль и в целом по итогам года увидят рост показателей», – добавляет аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

Не такой уж и рост

И эксперты, и Минэкономразвития признают: одна из ключевых причин бурного роста показателей – «эффект низкой базы».

«В мае 2020 года падение промпроизводства в отдельных отраслях достигало 30-50%, поэтому нынешний рост и стал таким масштабным», – напоминает Денис Бадьянов.

«Однако превышение допандемийного уровня в промышленности, к сожалению, пока совершенно не означает, что в этой сфере идет бурное развитие. Ведь база предыдущих лет также была крайне низкой. В результате в мае этого года объемы промышленного производства были лишь на 2,8% выше, чем в мае 2018 года и лишь на 9,3% выше, чем семь лет назад – в мае 2014 года», – отмечает аналитик ИКСИ Наталья Чуркина, добавляя, что в обрабатывающей промышленности ситуация примерно такая же. Несмотря на рост объемов производства в мае этого года на 11,4% в годовом выражении, рост по сравнению с маем 2018 года – 3,4%, с маем 2014 года – 9,9%.

Если же посмотреть на ситуацию по месяцам, то динамика получается скорее отрицательная. Так, в добывающих производствах добыча угля увеличилась по сравнению с маем 2020 года почти на 12 %, а к апрелю 2021 года она сократилась почти на 2%. Лдобыча прочих полезных ископаемых – выросла по отношению к маю 2020 года почти на 30%, а к апрелю 2021 года сократилась более чем 11 %. Правда, в сфере добычи особенно важных для нашего бюджета и экономики в целом нефти и газа наблюдается позитив: рост к апрелю текущего года составил 7%.

По словам доцента экономического факультета РУДН Татьяны Крейденко, не лучше ситуация и в обрабатывающих производствах «Если производство автотранспортных средств к маю 2020 года демонстрирует прорывной рост: на 71,4%, то тенденция апрель-май 2021 года – снижение на 14,4 %. В наибольшей степени падение затронуло производство грузовых машин (почти на 29% к апрелю 2021 года) несмотря на то, что к данным мая 2020 года – рост на 60%».

Еще хуже обстоит дело с высокотехнологичными отраслями, добавляет эксперт. Производство компьютеров комплектующих упало к маю прошлого года на 45%, к апрелю текущего – на 30%, медицинского оборудования – на 35% и 18% соответственно.

Услуг нет – одни ресурсы

Получается, что сколько в России не говорят о том, что нужно отходить от сырьевой зависимости, а по факту воз и ныне там. Нефть и газ, уголь и металлы – именно ресурсы по-прежнему остаются «нашим всем», обеспечивая подобие восстановления промышленного производства, а с ним и экономического восстановления.

Но еще более тревожным является другой тренд – пока промышленность борется за выживание, сфера услуг, на долю которой в развитых странах приходится чуть ли не львиная доля ВВП, в России планомерно идет ко дну.

«По последним данным за апрель этого года, падение по сравнению с апрелем допандемийного 2019 года в секторе туристских услуг, например, составляло 63,7%, в сфере культуры – 25,6%, транспортных услуг – 22,8%, гостиниц – 18,7%», – перечисляет Наталья Чуркина, отмечая, что текущее ужесточение пандемийных ограничений будет еще больше давить на данные отрасли, не давая возможности восстановиться в условиях отсутствия или крайне низкого уровня господдержки.

Правда, по мнению Дениса Бадьянова, бизнес уже научился работать в условиях жесткого карантина, а сейчас есть возможность избежать полноценного локдауна через массовую вакцинацию персонала. Эксперт ожидает, что потери этого года будут гораздо ниже, чем в прошлом году.

Однако в самом бизнесе в этом сомневаются. Ведь помимо вакцинации персонала, которую по факту не так уж и просто организовать, теперь нужно обеспечить себе еще и вакцинированную клиентуру. Но если потеря работы – весомый аргумент, то исключительно ради возможности посещения заведений общепита народ вряд ли бросится прививаться.

«Отдельные направления уже заявили, что требования властей Москвы и других регионов относительно посещений заведений только с кодом приведет к максимальному падению посещаемости и выручки. Общепит заявляет, что потеряет до 90% трафика, а карантинные меры для торговых центров обернутся падением прибыли до 80%», – добавляет Артем Деев.

Безусловно в России, где сопротивление вакцинации по тем или иным причинам очень сильно, закручивание гаек представляется властям одним из немногих действенных механизмов. Не берут россиянина ни увещевания чиновников, политиков и звезд культуры, ни розыгрыши ценных призов. Но используя исключительно кнут, государство рискует высечь само себя. Ведь перекрывая кислород тем же общепиту и турсектору, оно загоняет в безвыходную ситуацию малый и средний бизнес. Который вроде бы вознамерилось спасать и развивать наравне с той же промышленностью