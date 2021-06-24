Рубль продолжает укрепляться на фоне благоприятных внешних факторов

Курс доллара снижается к рублю в рамках торговой сессии в четверг. Доллар США начал торги на отметке 72.54 , в то время как евро открыл торги на 86.61 . К 17:00 доллар показал негативную динамику , дойдя до отметки 72.23 рубля, евро при этом упал до 86.32 рубля. Индекс DXY при этом снизился на 0.0008 пункта и достиг уровня 91.73 пункта.

Как отмечают аналитики Сбербанка, рубль постепенно восстанавливается. В среду цены на нефть оставались высокими, обстановка на глобальных рынках была позитивной ввиду высоких предварительных индексов PMI за июнь в США и еврозоне, в результате чего рубль завершил торги у отметки 72,6 за доллар, хотя и пытался укрепиться еще больше. Этому помешали достаточно жесткие комментарии главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, заявившего, что он ожидает повышения ставки в 2022 году, а сокращение покупки активов может начаться уже через несколько месяцев, если данные по занятости в США будут хорошими.

Краткосрочно рубль будет колебаться в диапазоне 72.1 — 72.7 в паре с долларом и 86 — 86.6 в паре с европейской валютой.