Село Зензели в Астраханской области закрыли на карантин

Село Зензели Лиманского района в Астраханской области закроют на карантин с 25 июня, сообщили на брифинге 24 июня министр здравоохранения Алексей Спирин и главный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова. Соответствующее постановление 23 июня подписал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В селе проживают 3080 человек, более 4,5% населения заболело COVID-19. В начале июня было зарегистрировано 138 заболевших, госпитализировали 27 человек. За последние сутки выявили еще 14 случаев заболевания COVID-19 у жителей Зензели (105 по всей области), в больницах 19 человек, рассказал министр здравоохранения.

«В самом селе под наблюдением участковой службы Лиманской городской больницы находятся 61 взрослый и 54 ребенка, — процитировали Спирина в пресс-службе правительства области. — Состояние у всех удовлетворительное. Принято решение протестировать всех жителей села на предмет скрытого течения заболевания».

В селе было решено приостановить вакцинацию населения и ввести карантин. По словам министра, причиной этому стало «практически полное игнорирование жителями прививочной кампании». Теперь вакцинация продолжится через две недели после выявления последнего случая COVID-19.

Он отметил, что новые случаи заболевания регистрируются в области только у тех, кто не сделал прививку. Вакцинировались в селе только 478 человек. При этом регион не испытывает трудностей с поставками вакцин и созданы все условия для прохождения вакцинации. Всего в области привились около 160 тыс. человек.

На территории региона выявлены случаи заражения индийским, британским и южноафриканским штаммами коронавируса. Карантин был введен, чтобы не допустить распространения вируса в другие регионы, добавила главный санитарный врач области.

С 25 июня вводится запрет на въезд в село Зензели и выезд всех, кто находится в нем. Чтобы выехать из села житель или иной гражданин должен провести 14 дней в условиях изоляции и сдать тест на COVID-19 на 10-й день изоляции. Если результат теста будет отрицательным человек получит разрешение на выезд из села, следует из постановления губернатора.

Житель должен находится по месту проживания и покидать его только для получения неотложной (экстренной) помощи, похода за продуктами питания, лекарствами и медицинскими изделиями или непродовольственными товарами первой необходимости в ближайший магазин или аптеку. Также житель села Зензели может вынести мусор в ближайший контейнер, выгулять домашнего питомца на расстоянии 100 метров от дома, доехать до работы и обратно.

Вакцинированные или перенесшие COVID-19 могут выходить из дома без этих ограничений, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

В магазины и аптеки не допускается больше одного посетителя одновременно.

Карантин вводится на 14 дней, но может быть продлен в связи с эпидемиологической ситуацией в селе.

«Ограничения на 14 дней, если ситуация ухудшится, может быть принято решение о продлении. Те, у кого противопоказания (к вакцинации – Ред.) также сидят на карантине», — уточнили Expert.ru в пресс-службе правительства Астраханской области.

Информации о мерах поддержки населения и бизнеса пока нет.