СК РФ начал проверку санатория управделами президента

Следственный отдел по городу Домодедово проводит проверку экономической деятельности санатория «Бор» Управления делами президента, сообщил РБК, ссылаясь на письмо прокуратуры Московской области. Документ направлен руководителю санатория Георгию Колупаеву, что подтвердил источник в российском следственном комитете.

По предварительной информации, полученной следствием, в 2017-2018 годах при заключении договоров на заезд групп занижалась стоимость услуг санатория, что подтверждается актами ревизии. В общей сложности было недополучено по данной схеме 2,7 млн руб. за питание и 28,4 млн руб. за проживание.

Прокуратура сообщает, что в деятельности сотрудников, заключавших подобные договоры просматриваются признаки превышения должностных полномочий (ст. 285 и 286), халатности (ст. 293) и самоуправства (ст. 330) уголовного кодекса РФ. Все материалы дела прокуратура направила в следственное управление СКР в Домодедово для проведения проверки.

РБК направило запросы в пресс-службы СУ СКР по Московской области и прокуратуры региона. В пресс-службе Управделами президента сообщили, что руководство санатория направило встречные запросы в правоохранительные органы.

