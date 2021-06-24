В России за сутки выявлено более 20 тыс. новых заболевших COVID

В России за сутки было выявлено 20 182 случаев COVID-19 в 85 регионах, что стало максимальным показателем, начиная с 24 января, когда было зафиксировано 21 127 новых случаев инфицирования, передает оперштаб. Нарастающим итогом в стране выявлено 5 388 695 случаев коронавирусной инфекции.

Общее число летальных исходов достигло за все время 131 463, из которых за сутки скончались 568 человек - максимум летальных исходов в РФ с конца января. Успешно перебороли заболевание 4,91 млн пациентов, в том числе 13 505 за минувшие сутки.

В Москве суточный прирост составил 8598, умерли 92 пациента. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 24 июня составляет 1 315 841.

Столица продолжает лидировать по числу заболевших среди регионов РФ. На втором месте расположилась Московская область (+2308), на третьем Санкт-Петербург (+1143), который вторые сутки подряд лидирует в РФ в печальной статистике по числу летальных исходов от COVID-19 - 99 человек скончались. В топ-5 регионов Нижегородская область (+299), Бурятия (+258), где накануне был объявлен повторный локдаун.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США с показателем в 33,6 млн случаев, далее следуют Индия (30 млн), Бразилия (18 млн), Франция (5,8 млн), Турция (5,4 млн). Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.

