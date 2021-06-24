Сюжет дня: бумаги металлургов падают

Акции сразу нескольких металлургических компаний шли вниз по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 24 июня. За день просели акции «Русала» (-7,24% до 52,28 руб. за акцию), НЛМК (-3,92% до 227,02 руб. за акцию), «Норникеля» (-3,69% до 24 402 руб.), ММК (-3,27% до 61,45 руб.)

Акции пошли вниз на фоне сообщения о введении экспортных пошлин на металлопродукцию. Соответствующие документы в срочном порядке поручил подготовить премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что эти меры дадут допдоходы бюджета в 2021 году в 160-165 млрд рублей, которые направят на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы. Пошлины будут комбинированными и состоять из базовой ставки (15%) и специфической (будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции). Первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что введение пошлин — «это не наказание для металлургов», мера будет временной, отметили в правительстве. Однако рынок на новость отреагировал падением.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,36% до 3823,44 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,08% до 1664,94 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:01 мск составила 75,36 долларов (+0,23%). Российская валюта укреплялась – 72,35 рублей за доллар