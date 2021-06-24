В Госдуме предложили организовать матч между футбольными сборными России и Украины

Дмитрий Свищев – депутат нижней палаты парламента РФ – предложил способ выяснить, какая футбольная сборная сильнее – российская или украинская. В интервью интернет-изданию «Чемпионат» политик выступил с идеей проведения выставочного матча, который и выявит сильнейшего.

«Для того, чтобы понять, кто сильнее в футболе: Россия или Украина – надо организовать товарищеский матч, – считает он. – Не надо их сравнивать: подопечные Станислава Черчесова находились не в самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда российская молодёжь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-Лиге».

Кроме того, депутат Госдумы отметил, что матч между сборными России и Украины мог бы вызвать повышенный интерес у болельщиков.

«Мне бы, как и миллионам болельщикам, очень хотелось в ближайшем будущем увидеть матч между сборными России и Украины. Это было бы довольно интересно. И пусть это будет даже товарищеский матч», – отметил Свищев.

По его мнению, именно в такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Однако он считает, что не надо сталкивать украинцев и россиян лбами и выяснять политические споры на поле.

«На поле должен быть исключительно футбол», – резюмировал парламентарий.

Напомним, на проходящем сейчас Евро-2020 сборная России с 3 очками заняла последнее место в своей группе и досрочно завершила своё выступление на этом турнире. Украинская сборная с теми же 3 очками, заняв третье место в группе вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой Швеции.

