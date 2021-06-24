В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировали инцидент с британским эсминцем Defender. в Чёрном море. По его словам, в Кремле считают случившееся провокацией, передаёт РИА Новости.

«Это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная, – подчеркнул Песков. – Мы обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля, считаем подобные действия недопустимыми, и несоответствующими международному праву»,

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что российские пограничники и Вооруженные силы страны будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жёсткую позицию.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender вошёл на 3 км в российские воды в районе мыса Фиолент, расположенного в Крыму, близ Севастополя. После того как пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца, корабль покинул акваторию страны.

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили https://expert.ru/2021/06/23/velikobritaniya/, что судно Королевского флота «осуществляло невинный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом».

«Мы полагаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности», – британского военного ведомства.

При этом в Минобороны Великобритании отрицают, что какие-либо выстрелы были направлены в сторону Defender.

«Мы не признаём утверждения о том, что бомбы были сброшены по курсу его (эсминца) следования.», – подчеркнули в ведомстве.

