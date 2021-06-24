В Москве отстранят от работы отказавшихся прививаться от COVID

Работодателей обязали отстранять от работы сотрудников подлежащих обязательной вакцинации, но отказывающиеся вакцинироваться, сообщил оперштаб Москвы.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», - говорится в сообщении.

При этом, как сообщают в оперштабе, за период отстранения от работы сотрудника ему не будет выплачена зарплата, а нерабочие дни не будут засчитаны в стаж, который дает право на ежегодный отпуск.

«Работодатель вправе предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от проведения профилактической прививки», — отметили в оперштабе.

Ранее московское правительство объявило о введении обязательной вакцинации от COVID для работников ряда бюджетных сфер. Такие же меры объявили в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

