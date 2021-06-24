В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizeг и BioNTech для детей

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина от COVID от компаний Pfizer и BioNTech подходит для детей от 12 лет и старше, говорится в рекомендациях ВОЗ.

«Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина Pfizer/BionTech подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше», - сообщает организация. Уточняется, что дети от 12 до 15 лет, находящиеся в категории риска, могут прививаться от коронавируса наряду с другими приоритетными группами вакцинации.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуацию с распространением коронавируса позволит контролировать паспорт вакцинации. Медик считает, если россиянин хочет отдыхать за рубежом, то он должен приложить к визе паспорт вакцинации. Тоже самое касается отдыха внутри страны. При этом вакцинироваться нужно тем, что "предлагают внутри страны, не пытаться достать с Луны Pfizer".

